Bắt gã đàn ông cầm dao khống chế nhân viên công ty tài chính để cướp tài sản

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Bình (32 tuổi, ngụ phường Xuân Tân) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Khoảng 13h30 ngày 30/5, Bình đi xe máy đến phòng giao dịch một công ty tài chính tại số 332, đường Hồng Thập Tự, khu phố 5, phường Xuân Trung, TP Long Khánh với mục đích tìm kiếm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thái Bình bị công an bắt giữ khi đang thực hiện hành vi cướp tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lợi dụng thời điểm phòng giao dịch vắng vẻ, không ai ra vào, chỉ có một nhân viên là chị L.T.T.L., Bình rút dao từ trong người ra, hướng mũi dao về phía chị L. đang ngồi, yêu cầu đưa tiền và điện thoại, sau đó giật lấy điện thoại di động của nhân viên này.

Do sợ hãi, chị L. không dám kháng cự, phải mở ngăn kéo chứa tiền cho Bình. Trước khi cầm tiền rời đi, Bình đe dọa chị L., bảo không được đuổi theo. Tuy nhiên, chị vẫn chạy theo và bị Bình dùng dao đâm, cắt nhiều nhát vào tay, gây thương tích.

Sau đó, tên cướp bị người dân khống chế, bắt giữ và đưa đến trụ sở Công an phường Xuân Trung. Tại Cơ quan công an, Bình đã nhận tội. Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thái Bình để xử lý.

Hồi đầu năm, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ dùng dao uy hiếm nhân viên phòng giao dịch công ty tài chính này. Cụ thể, khoảng 9h50 ngày 9/1, một phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy xe máy trên đường Phan Văn Hớn rồi đi vào cơ sở công ty tài chính tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12. Sau khi quan sát, thấy nữ nhân viên không chú ý, người phụ nữ bất ngờ rút dao dí vào cổ cô.

Một nữ nhân viên khác hốt hoảng chạy ra bên ngoài hô hoán. Người dân xung quanh hỗ trợ ập vào bên trong, khống chế người phụ nữ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng Công an phường Tân Thới Nhất nhanh chóng đến hiện trường, đưa người phụ nữ cầm dao uy hiếp nhân viên về trụ sở công an.