Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Thứ sáu, 19:47 15/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công an xã Điền Xá (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, mới đây đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 11/8, Công an xã Điền Xá nhận được tin báo từ người dân về một xe ô tô hiệu Xpander, màu trắng, BKS 14A – 760.98, nghi vấn chở hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu) đang di chuyển từ xã Điền Xá lên tỉnh Lạng Sơn qua QL4B..

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và phối hợp với Công an xã Châu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) để chặn bắt phương tiện.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ- Ảnh 1.

Đối tượng Lý Văn Dũng và tang vật thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khi xe ô tô đi đến khu vực Km 80, QL 4B (thuộc địa phận thôn Chiến Thắng, xã Điền Xá, giáp ranh xã Châu Sơn, Lạng Sơn), Tổ công tác đã dừng thành công chiếc xe nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có hai thanh niên, gồm: Đ.V.D (SN 1992, trú tại thôn Đồng Và, xã Tiên Yên, Quảng Ninh - là người điều khiển) và Lý Văn Dũng (SN 2001, trú tại thôn Nà Bấc, xã Đông Ngũ, Quảng Ninh - ngồi ghế phụ).

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton chứa tổng cộng 159 cây thuốc lá nhãn hiệu "Chung hua" và 1 vali nhựa màu đen đựng 90 cây thuốc lá cùng nhãn hiệu. Tổng cộng có 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại cơ quan công an, Lý Văn Dũng khai nhận toàn bộ số thuốc lá này được mua từ Móng Cái, sau đó ngụy trang trong các thùng hàng để vận chuyển lên Cao Bằng tiêu thụ.

Hiện tại, Công an xã Điền Xá đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng bắt đối tượng có hành vi giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.

GĐXH - Công an xã Kdang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai đối tượng có hành vi côn đồ tấn công người giao đá lạnh và có lời lẽ đe dọa.

Công an TPHCM đang phối hợp làm việc với những người liên quan nhằm xác minh thông tin cô gái tố cáo bị một người đàn ông sàm sỡ khi đi tàu Metro.

Gia đình ông Thái Khắc Thành kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã tuyên, với mức án 6 năm tù cho việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.

Tối 14/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phạm Văn Nghĩa (33 tuổi, trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau khi dùng dao chém em trai nhiều nhát rồi cố thủ trong nhà.

GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

GĐXH - Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

