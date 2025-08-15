Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ
GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Công an xã Điền Xá (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, mới đây đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 11/8, Công an xã Điền Xá nhận được tin báo từ người dân về một xe ô tô hiệu Xpander, màu trắng, BKS 14A – 760.98, nghi vấn chở hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu) đang di chuyển từ xã Điền Xá lên tỉnh Lạng Sơn qua QL4B..
Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và phối hợp với Công an xã Châu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) để chặn bắt phương tiện.
Khi xe ô tô đi đến khu vực Km 80, QL 4B (thuộc địa phận thôn Chiến Thắng, xã Điền Xá, giáp ranh xã Châu Sơn, Lạng Sơn), Tổ công tác đã dừng thành công chiếc xe nghi vấn.
Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có hai thanh niên, gồm: Đ.V.D (SN 1992, trú tại thôn Đồng Và, xã Tiên Yên, Quảng Ninh - là người điều khiển) và Lý Văn Dũng (SN 2001, trú tại thôn Nà Bấc, xã Đông Ngũ, Quảng Ninh - ngồi ghế phụ).
Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton chứa tổng cộng 159 cây thuốc lá nhãn hiệu "Chung hua" và 1 vali nhựa màu đen đựng 90 cây thuốc lá cùng nhãn hiệu. Tổng cộng có 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Tại cơ quan công an, Lý Văn Dũng khai nhận toàn bộ số thuốc lá này được mua từ Móng Cái, sau đó ngụy trang trong các thùng hàng để vận chuyển lên Cao Bằng tiêu thụ.
Hiện tại, Công an xã Điền Xá đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
