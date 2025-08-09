Mới nhất
Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke

Thứ bảy, 14:26 09/08/2025
Do mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke, 3 thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng đã dùng hung khí gây ra vụ ẩu đả và đập phá tài sản trong quán.

Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: CALĐ

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke. Các bị can gồm: Phạm Hoài Vũ (33 tuổi), Phạm Hoài Thanh (30 tuổi) và Nguyễn Quang Trung (27 tuổi).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 25/7 tại quán karaoke Ruby thuộc thôn Mê Pu 5 (xã Nam Thành). Theo điều tra ban đầu, Thanh cùng Trung và 2 người bạn đến hát tại quán karaoke trên và xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ của quán. Chủ quán là T.N.L (42 tuổi) và 1 người khác ra can ngăn thì bị đánh.

Sau đó, nhóm của Thanh rời khỏi quán và gọi cho Phạm Hoài Vũ. Khi nghe vụ việc, Vũ, Thanh và Trung mang theo hung khí, chạy xe đến quán.

Thời điểm này, cả 3 cùng tấn công những người trong quán karaoke, Trung còn đập phá tài sản trong quán. Đến khi Nguyễn Thành Công (bạn của Vũ) đến can ngăn 3 đối tượng thì mới dừng lại.

Hậu quả làm chủ quán T.N.L. và 4 người khác bị thương, phải đi cấp cứu; 2 người bị thương nhẹ.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích, công an tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke- Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CALĐ

Cùng chuyên mục

Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Xã hội - 42 giây trước

Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19.8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.

Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình An

Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình An

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, cơ quan chức năng xác định, không có hoạt động độc quyền khai thác dịch vụ taxi đối với toàn bộ khu vực bến, mà có nhiều điểm đón, trả khách phục vụ các hãng taxi khác nhau.

Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm

Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm

Xã hội - 1 giờ trước

Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như tín dụng đen, dùng công nghệ cao để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, mua bán người...

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Xã hội - 1 giờ trước

6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu

Xã hội - 1 giờ trước

Rạng sáng 9/8, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu bị cháy trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh).

Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Xã hội - 1 giờ trước

Các đơn vị chức năng tỉnh Hưng Yên đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc khoảng 30 công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện.

Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt

Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt

Xã hội - 1 giờ trước

Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCM

Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCM

Xã hội - 1 giờ trước

Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Xã hội - 2 giờ trước

Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online, riêng trong tháng 7 lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán ra nước ngoài.

Cảnh sát giao thông truy tìm chủ ô tô gắn nơ hồng, cố tình che biển số

Cảnh sát giao thông truy tìm chủ ô tô gắn nơ hồng, cố tình che biển số

Xã hội - 2 giờ trước

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang xác minh chiếc ô tô hiệu Mercedes gắn phụ kiện nơ hồng kích thước lớn ở đuôi xe, nhằm che biển số.

