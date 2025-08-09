Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: CALĐ

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke. Các bị can gồm: Phạm Hoài Vũ (33 tuổi), Phạm Hoài Thanh (30 tuổi) và Nguyễn Quang Trung (27 tuổi).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 25/7 tại quán karaoke Ruby thuộc thôn Mê Pu 5 (xã Nam Thành). Theo điều tra ban đầu, Thanh cùng Trung và 2 người bạn đến hát tại quán karaoke trên và xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ của quán. Chủ quán là T.N.L (42 tuổi) và 1 người khác ra can ngăn thì bị đánh.

Sau đó, nhóm của Thanh rời khỏi quán và gọi cho Phạm Hoài Vũ. Khi nghe vụ việc, Vũ, Thanh và Trung mang theo hung khí, chạy xe đến quán.

Thời điểm này, cả 3 cùng tấn công những người trong quán karaoke, Trung còn đập phá tài sản trong quán. Đến khi Nguyễn Thành Công (bạn của Vũ) đến can ngăn 3 đối tượng thì mới dừng lại.

Hậu quả làm chủ quán T.N.L. và 4 người khác bị thương, phải đi cấp cứu; 2 người bị thương nhẹ.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích, công an tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.