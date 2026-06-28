Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng
GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, điều khiển xe máy rượt đuổi, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Trước đó, các đối tượng này đã bị lực lượng tuần tra đêm của Công an phường Hoàng Liệt bắt quả tang khi đang đuổi đánh nhau trên đường.
Theo tài liệu điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 01 giờ sáng ngày 23/6/2026. Vào thời điểm trên, hai nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập tại khu vực cây xăng trên đường Trần Phú (phường Hà Đông) thì xảy ra va chạm, đuổi đánh nhau.
Khi đến khu vực hồ Linh Đàm, hai nhóm xảy ra hỗn chiến thì bị Công an phường Hoàng Liệt phát hiện, bắt giữ. Qua đấu tranh, Công an phường Hoàng Liệt đã khẩn trương làm rõ hành vi của các đối tượng, thu giữ 7 xe mô tô và 1 tuýp sắt.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí để đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân cũng như người khác.
Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mang theo hung khí, tụ tập gây rối trên địa bàn.
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