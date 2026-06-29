Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng
GĐXH - Đối tượng Lý Thị Phương Thảo (SN 2006, nơi ở hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội) bị Công an phường Giảng Võ bắt về hành vi môi giới mại dâm.
Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm
Mới đây, Công an phường Giảng Võ (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Lý Thị Phương Thảo (SN 2006, HKTT: Minh Quang, xã Bình Xa, Tuyên Quang, nơi ở hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Trước đó, chiều ngày 23/06/2026, Công an phường Giảng Võ kiểm tra hành chính tại phố Linh Lang (phường Giảng Võ, Hà Nội) phát hiện đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận Lý Thị Phương Thảo là người môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan Công an, Lý Thị Phương Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Công an phường Giảng Võ đang tạm giữ hình sự đối với Lý Thị Phương Thảo và củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tội môi giới mại dâm bị xử phạt thế nào?
Theo Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015 quy định mức xử phạt với tội môi giới mại dâm như sau:
- Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
+ Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
+ Có tổ chức;
+ Có tính chất chuyên nghiệp;
+ Phạm tội 02 lần trở lên;
+ Đối với 02 người trở lên;
+ Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
+ Tái phạm nguy hiểm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
+ Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
+ Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
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