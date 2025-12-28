Quảng Ninh: Bắt hai đối tượng chủ nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' có hành vi môi giới mại dâm
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn qua ứng dụng Telegram.
Chiều ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện một đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi qua ứng dụng Telegram.
Nhóm này lấy tên "Đảo Đào Hoa", thu hút hơn 10.000 thành viên tham gia với các dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tệ nạn mại dâm liên tỉnh. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tính bảo mật cao và các tính năng ẩn danh của mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ gái bán dâm vào các nhóm kín, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi bất chính.
Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định hai đối tượng chủ mưu cầm đầu, trực tiếp tạo lập và quản lý nhóm "Đảo Đào Hoa" là Trần Mạnh Linh (SN 1990, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tiến (SN 1992, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).
Để duy trì hoạt động, Linh và Tiến yêu cầu mỗi gái bán dâm phải nộp số tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho một chu kỳ 06 tháng. Sau khi đóng phí, các cô gái được quyền tự đăng bài quảng cáo với nội dung khiêu dâm, đính kèm thông tin liên lạc để khách mua dâm trong nhóm chủ động thỏa thuận giá cả và địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm trực tiếp.
Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an các phường Yên Tử và Hòn Gai đồng loạt tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ và một căn hộ chung cư trên địa bàn. Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 04 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều thừa nhận việc kết nối, thỏa thuận giao dịch thông qua hội nhóm kín "Đảo Đào Hoa" do Linh và Tiến quản lý.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến về hành vi môi giới mại dâm theo quy định tại Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.
Cũng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này, trước đó vào ngày 21/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá một tụ điểm môi giới mại dâm khác tại căn Villa số 412 thuộc khu đô thị Loust, phường Bãi Cháy. Lực lượng Công an đã bắt giữ 04 đối tượng gồm: Trần Ngọc Tuấn, Hồ Văn Hiếu, Trần Thành Nam và Lê Minh Hòa đều trú tại tỉnh Quảng Ninh.
