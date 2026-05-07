Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả
GĐXH - Công an Tây Ninh khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn.
Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú 03 đối tượng về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm theo Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng gồm: Dương Thị Yến Oanh (tên thường gọi là Út Hương, SN 1979), Hồ Tú Phụng (SN 1981, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) và Dương Hoàng Hiếu (SN 1969, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh).
Trước đó, ngày 30/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp với lực lượng Công an xã Long Cang ập vào kiểm tra Khu nhà trọ tại ấp 12 (xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh) phát hiện, thu giữ trên 03 tấn bột ngọt (mì chính), hạt nêm được các đối tượng làm giả các nhãn nhãn hiệu nổi tiếng gồm: AJINOMOTO, KNOR; hơn 5.000 bao bì in nhãn hiệu AJINOMOTO, KNOR chưa được sử dụng, 01 máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, phương tiện, công cụ mà các đối tượng sử dụng để sản xuất hàng giả.
Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, hàng giả sau khi thành phẩm được các đối tượng bán lại cho các cửa hàng, tiệm tạp hóa, hộ kinh doanh trong tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận để kiếm lời.
Vụ án đang được tích cực điều tra, làm rõ, mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
