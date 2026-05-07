Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả

Thứ năm, 12:34 07/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Công an Tây Ninh khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn.

Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú 03 đối tượng về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm theo Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gồm: Dương Thị Yến Oanh (tên thường gọi là Út Hương, SN 1979), Hồ Tú Phụng (SN 1981, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) và Dương Hoàng Hiếu (SN 1969, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh).

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 30/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp với lực lượng Công an xã Long Cang ập vào kiểm tra Khu nhà trọ tại ấp 12 (xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh) phát hiện, thu giữ trên 03 tấn bột ngọt (mì chính), hạt nêm được các đối tượng làm giả các nhãn nhãn hiệu nổi tiếng gồm: AJINOMOTO, KNOR; hơn 5.000 bao bì in nhãn hiệu AJINOMOTO, KNOR chưa được sử dụng, 01 máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, phương tiện, công cụ mà các đối tượng sử dụng để sản xuất hàng giả.

Đối tượng Dương Hoàng Hiếu bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: CACC

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, hàng giả sau khi thành phẩm được các đối tượng bán lại cho các cửa hàng, tiệm tạp hóa, hộ kinh doanh trong tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận để kiếm lời.

Vụ án đang được tích cực điều tra, làm rõ, mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 3 ngày nỗ lực cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã tử vong vào chiều 6/5. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra hành vi của người cha dượng hờ và sự thờ ơ của người mẹ đẻ trước thảm kịch này.

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng đêm tối, Mai Văn Lợi đã đột nhập vào một cửa hàng máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm), lấy đi 10 chiếc máy ảnh rồi trốn vào TP.HCM tiêu thụ. Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, đối tượng đã bị Công an phường Cửa Nam bắt giữ vào ngày 1/5.

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí. 66 đối tượng đã bị khởi tố.

Pháp luật - 15 giờ trước

Sau thời gian dài truy vết, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ được “siêu trộm” cuỗm tài sản trị giá tiền tỷ tại nhiều địa phương.

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Hải (SN 1974; trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đặc biệt nguy hiểm, buôn bán ma túy với số lượng lớn. Đặc biệt đối tượng này có nhiều tiền án.

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành, cha dượng khai toàn bộ vết thương trên cơ thể cháu bé do người mẹ gây ra. Sau khi bị bạo hành nhiều lần, nạn nhân đa chấn thương nặng, đang điều trị tích cực.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, một công dân ở tỉnh Quảng Ninh bị kẻ xấu đột nhập xe ô tô trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây án.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

