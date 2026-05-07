Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Thứ năm, 13:12 07/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.

Theo cơ quan Công an, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006 thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng có cháu H (SN 2022, là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Chiều ngày 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy Hiệp xịt nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người - Ảnh 3.Hà Nội: Xót xa bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong

GĐXH - Sau 3 ngày nỗ lực cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã tử vong vào chiều 6/5. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra hành vi của người cha dượng hờ và sự thờ ơ của người mẹ đẻ trước thảm kịch này.

