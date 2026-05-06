Xử phạt người đàn ông xúc phạm cán bộ trên mạng xã hội

Trước đó, trang mạng xã hội "Thông tin xã Đức Quang" đăng bài: Đảng ủy, UBND xã Đức Quang triển khai một số giải pháp khắc phục hậu quả mưa giông xảy ra vào tối ngày 3/5/2026.

Công an xã Đức Quang làm việc với ông L.V.H.

Bài viết đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự đồng tình của dư luận. Tuy nhiên, tài khoản cá nhân của ông L.V.H. (SN 1967, trú xã Đức Thọ) đã có bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước cũng như danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Đức Quang sau đó mời ông H. đến làm việc. Tại công an, ông H. thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận và cam kết chấp hành hình thức xử lý. Công an xã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua sự việc, Công an xã Đức Quang khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, tránh việc đăng tải hoặc bình luận các thông tin thiếu kiểm chứng, xúc phạm tổ chức và cá nhân.