Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Xử phạt người đàn ông xúc phạm cán bộ trên mạng xã hội

Thứ tư, 16:33 06/05/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Trước đó, trang mạng xã hội "Thông tin xã Đức Quang" đăng bài: Đảng ủy, UBND xã Đức Quang triển khai một số giải pháp khắc phục hậu quả mưa giông xảy ra vào tối ngày 3/5/2026.

Xử phạt người đàn ông xúc phạm cán bộ trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Công an xã Đức Quang làm việc với ông L.V.H.

Bài viết đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự đồng tình của dư luận. Tuy nhiên, tài khoản cá nhân của ông L.V.H. (SN 1967, trú xã Đức Thọ) đã có bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước cũng như danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Đức Quang sau đó mời ông H. đến làm việc. Tại công an, ông H. thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận và cam kết chấp hành hình thức xử lý. Công an xã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua sự việc, Công an xã Đức Quang khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, tránh việc đăng tải hoặc bình luận các thông tin thiếu kiểm chứng, xúc phạm tổ chức và cá nhân.

Xử phạt người đàn ông xúc phạm lãnh đạo xã trên mạng xã hộiXử phạt người đàn ông xúc phạm lãnh đạo xã trên mạng xã hội

GĐXH - Một người đàn ông ở Hà Tĩnh đăng bài có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo, chính quyền địa phương bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Xử phạt người đàn ông xúc phạm lãnh đạo xã trên mạng xã hội

Xử phạt người đàn ông xúc phạm lãnh đạo xã trên mạng xã hội

Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoản

Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoản

Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng

Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng

Cùng chuyên mục

Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng

Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Hải (SN 1974; trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đặc biệt nguy hiểm, buôn bán ma túy với số lượng lớn. Đặc biệt đối tượng này có nhiều tiền án.

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành, cha dượng khai toàn bộ vết thương trên cơ thể cháu bé do người mẹ gây ra. Sau khi bị bạo hành nhiều lần, nạn nhân đa chấn thương nặng, đang điều trị tích cực.

Gã thanh niên trộm nhiều tài sản cùng 2 nhẫn vàng trong ô tô

Gã thanh niên trộm nhiều tài sản cùng 2 nhẫn vàng trong ô tô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, một công dân ở tỉnh Quảng Ninh bị kẻ xấu đột nhập xe ô tô trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây án.

Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang

Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Xem nhiều

Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Pháp luật

GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành

Pháp luật
Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Pháp luật
Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Pháp luật
Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top