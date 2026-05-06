Xử phạt người đàn ông xúc phạm cán bộ trên mạng xã hội
GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.
Trước đó, trang mạng xã hội "Thông tin xã Đức Quang" đăng bài: Đảng ủy, UBND xã Đức Quang triển khai một số giải pháp khắc phục hậu quả mưa giông xảy ra vào tối ngày 3/5/2026.
Bài viết đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự đồng tình của dư luận. Tuy nhiên, tài khoản cá nhân của ông L.V.H. (SN 1967, trú xã Đức Thọ) đã có bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước cũng như danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Công an xã Đức Quang sau đó mời ông H. đến làm việc. Tại công an, ông H. thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận và cam kết chấp hành hình thức xử lý. Công an xã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. với số tiền 7,5 triệu đồng.
Qua sự việc, Công an xã Đức Quang khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, tránh việc đăng tải hoặc bình luận các thông tin thiếu kiểm chứng, xúc phạm tổ chức và cá nhân.
Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóngPháp luật - 28 phút trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Hải (SN 1974; trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đặc biệt nguy hiểm, buôn bán ma túy với số lượng lớn. Đặc biệt đối tượng này có nhiều tiền án.
Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hànhPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành, cha dượng khai toàn bộ vết thương trên cơ thể cháu bé do người mẹ gây ra. Sau khi bị bạo hành nhiều lần, nạn nhân đa chấn thương nặng, đang điều trị tích cực.
Gã thanh niên trộm nhiều tài sản cùng 2 nhẫn vàng trong ô tôPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, một công dân ở tỉnh Quảng Ninh bị kẻ xấu đột nhập xe ô tô trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây án.
Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở HuếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.
Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giácPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.
Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài NamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.
Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoàiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).
Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên QuangPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vongPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở HuếPháp luật
GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.