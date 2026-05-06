Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành
GĐXH - Liên quan vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành, cha dượng khai toàn bộ vết thương trên cơ thể cháu bé do người mẹ gây ra. Sau khi bị bạo hành nhiều lần, nạn nhân đa chấn thương nặng, đang điều trị tích cực.
Theo CAO, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (SN 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với cháu bé 2 tuổi.
Tại cơ quan Công an, Danh Chơn (người sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thanh Trúc - mẹ cháu bé) đã có lời khai ban đầu.
Chơn cho biết sau khi chở Trúc đi chơi về, cả hai ăn cơm. Trong lúc cho con ăn, cháu bé vừa ăn vừa đùa nghịch với chó nên Trúc dùng cây tre nhỏ đánh con.
Chơn cho biết nhiều lần chứng kiến Trúc đánh cháu bé, trong đó có việc dùng cây tre đánh vào lưng và đầu. Khi thấy cháu có biểu hiện mệt mỏi, chảy máu, cả hai đi mượn tiền để đưa đi bệnh viện nhưng bị người dân phát hiện, trình báo công an.
"Toàn bộ những vết thương trên cơ thể cháu đều do một mình vợ tôi gây ra", VTC News dẫn lời khai báo của Danh Chơn.
Lời khai của gã cha dượng. Video: VTC News
Trước đó, vào chiều ngày 2/5/2026, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.
Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (SN 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.
Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.
Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé; đồng thời củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
