Gã thanh niên trộm nhiều tài sản cùng 2 nhẫn vàng trong ô tô

Hôm nay, ngày 5/5, Công an phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh làm rõ vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô xảy ra trong kỳ nghỉ lễ.

Trước đó, vào lúc 10h44 ngày 1/5, Công an phường Hạ Long tiếp nhận trình báo của anh Hà Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại tổ 9, khu Hồng Hà 6, phường Hạ Long) về việc bị mất trộm tài sản để trong xe ô tô. Tài sản anh Hùng bị trộm, gồm: 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex, tổng trị giá khoảng 170 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Hồng Phúc có hành vi trộm cắp tài sản trong xe ô tô. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4/5, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng gây án là Vũ Hồng Phúc (SN 2009, trú tại tổ 2, khu Hồng Hải 5, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hạ Long xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Hạ Long khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không để tài sản có giá trị trên xe ô tô khi không có người trông coi; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy GĐXH - Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các khu vực lân cận.



