Gã thanh niên trộm nhiều tài sản cùng 2 nhẫn vàng trong ô tô
GĐXH - Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, một công dân ở tỉnh Quảng Ninh bị kẻ xấu đột nhập xe ô tô trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây án.
Hôm nay, ngày 5/5, Công an phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh làm rõ vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô xảy ra trong kỳ nghỉ lễ.
Trước đó, vào lúc 10h44 ngày 1/5, Công an phường Hạ Long tiếp nhận trình báo của anh Hà Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại tổ 9, khu Hồng Hà 6, phường Hạ Long) về việc bị mất trộm tài sản để trong xe ô tô. Tài sản anh Hùng bị trộm, gồm: 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex, tổng trị giá khoảng 170 triệu đồng.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4/5, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng gây án là Vũ Hồng Phúc (SN 2009, trú tại tổ 2, khu Hồng Hải 5, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Hiện vụ việc đang được Công an phường Hạ Long xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an phường Hạ Long khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không để tài sản có giá trị trên xe ô tô khi không có người trông coi; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở HuếPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.
Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giácPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.
Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài NamPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.
Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoàiPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).
Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên QuangPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hạiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vongPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở HuếPháp luật
GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.