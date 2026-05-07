Hà Nội: Xót xa bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong
GĐXH - Sau 3 ngày nỗ lực cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã tử vong vào chiều 6/5. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra hành vi của người cha dượng hờ và sự thờ ơ của người mẹ đẻ trước thảm kịch này.
Ngày 7/5, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra các dấu hiệu phạm tội liên quan vụ việc của Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình.
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 3/2026, Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) đưa con gái riêng 4 tuổi về chung sống như vợ chồng với Nguyễn Minh Hiệp tại một phòng trọ ở phường Từ Liêm (TP Hà Nội).
Trong căn phòng trọ rộng khoảng 20m2, cháu bé đã phải chịu đựng những trận đòn roi kinh hoàng. Đỉnh điểm vào ngày 3/5, Hiệp bị tình nghi đã liên tiếp đánh đập cháu bé nhiều lần. Đáng phẫn nộ hơn, dù chứng kiến cảnh con ruột bị "chồng hờ" hành hạ dã man, Tâm đã không có bất kỳ hành động can ngăn nào. Chỉ đến khi thấy con có dấu hiệu ngừng thở, tím tái và nằm bất động vào chiều cùng ngày, hai đối tượng mới hốt hoảng tìm cách sơ cứu và đưa cháu đi cấp cứu.
Bé gái được đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, toàn thân chằng chịt những vết bầm tím. Kết quả chẩn đoán của các bác sĩ khiến bất cứ ai cũng phải xót xa: tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé lên đến hơn 99%.
Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 6/5.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ các dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Minh Hiệp. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người mẹ đẻ là Bàn Thị Tâm cũng đang được xem xét kỹ lưỡng.
