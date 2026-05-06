Bắt ‘siêu trộm’ phá két, cuỗm tài sản tiền tỷ ở nhiều địa phương
Sau thời gian dài truy vết, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ được “siêu trộm” cuỗm tài sản trị giá tiền tỷ tại nhiều địa phương.
Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả triệt phá chuyên án, bắt giữ thành công kẻ thực hiện trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn phá két sắt, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng tỷ đồng.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993, quê tại TP Hải Phòng). Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra vụ án.
Trước đó, ngày 21/1/2026, gia đình bà B.T.H. (sinh năm 1973, trú tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) trình báo việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng , trộm cắp 1,7 cây vàng trị giá hơn 259 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt.
Trong khi lực lượng Công an đang truy tìm dấu vết, xác định nghi phạm thì tiếp tục xảy ra một vụ đột nhập tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Kẻ gian đã phá két sắt lấy đi số tiền, vàng là tài sản tích góp của gia đình chị L.T.L. (sinh năm 2000, trú tại phường Móng Cái 3) với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.
Từ việc khám nghiệm hiện trường, điều tra viên xác định đây là đối tượng có nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sơ hở để đột nhập, đồng thời có khả năng vô hiệu hóa các biện pháp an ninh thông thường.
Đặc biệt, đối tượng này hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi địa bàn nhằm xóa dấu vết nên gây nhiều khó khăn cho công tác truy xét manh mối.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, làm rõ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.
Trên cơ sở phân tích các dữ liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vốn là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, nằm trong diện theo dõi của lực lượng công an nhiều địa phương do liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.
Sau nhiều ngày đêm truy xét liên tục, phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương, đến đêm 29/4/2026, lực lượng chức năng bắt giữ được Nguyễn Văn Sáng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ hơn 192 triệu đồng tiền mặt và khoảng 4,38 lượng vàng được xác định là tang vật của vụ án.
Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Sáng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội khi thực hiện 2 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Mở rộng đấu tranh, kẻ này cho biết bản thân còn liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó có một vụ trộm cắp xảy ra tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh ngày 3/10/2025, chiếm đoạt 4,6 cây vàng trị giá hơn 574 triệu đồng cùng 18 triệu đồng tiền mặt.
Ngoài ra, y còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) trong năm 2025, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng 19 chỉ vàng và nhiều tài sản giá trị khác.
Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Hải (SN 1974; trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đặc biệt nguy hiểm, buôn bán ma túy với số lượng lớn. Đặc biệt đối tượng này có nhiều tiền án.
Xử phạt người đàn ông xúc phạm cán bộ trên mạng xã hộiPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.
Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hànhPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành, cha dượng khai toàn bộ vết thương trên cơ thể cháu bé do người mẹ gây ra. Sau khi bị bạo hành nhiều lần, nạn nhân đa chấn thương nặng, đang điều trị tích cực.
Gã thanh niên trộm nhiều tài sản cùng 2 nhẫn vàng trong ô tôPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, một công dân ở tỉnh Quảng Ninh bị kẻ xấu đột nhập xe ô tô trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây án.
Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở HuếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.
Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giácPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.
Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài NamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.
Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoàiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).
Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên QuangPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở HuếPháp luật
GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.