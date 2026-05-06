Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an vừa bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm, buôn bán ma tuý với số lượng lớn nhiều loại ma túy.

Hồi 12 giờ 30 phút, ngày 17/4/2026, Tổ công tác Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an phường Mỹ Hào và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Trương Văn Hải (SN 1974; trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang đang có hành vi cất giấu số lượng lớn ma túy tại nhà ở nhằm mục đích bán trái phép cho các đối tượng nghiện trên địa bàn phường Mỹ Hào và lân cận.

Công an thu giữ 3 bánh ma túy Heroine, hơn 3000 viên ma túy tổng hợp cùng 02 túi chứa ma túy Ketamine, Methaphetamine của Trương Văn Hải. Ảnh: CACC



Quá trình bắt giữ, Tổ công tác đã thu giữ của Trương Văn Hải tổng số 1.406,665g ma túy các loại gồm ma túy Heroine, Methaphetamine, Ketamine, MDMA. Cụ thể gồm: 03 bánh hình hộp chữ nhật chứa chất bột màu trắng dạng cục, qua giám định là ma túy Heroine, khối lượng 988,1179g; 15 túi nilon chứa 3.000 viên hồng phiến, qua giám định là ma túy Methaphetamine, khối lượng 318,6035g; 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy Ketamine, khối lượng 24,1335g; 01 túi nilon chất tinh thể trong suốt, qua giám định là ma túy Methaphetamine (ma túy đá), khối lượng 67,5610g và 01 túi nilon chứa 25 viên nén, qua giám định là ma túy MDMA (kẹo), có khối lượng 8,2491g.

Đối tượng Trương Văn Hải bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Số ma túy trên, Hải khai nhận bản thân vừa mới ra tù, chưa có việc làm ổn định nên đã mua số ma túy này từ Sơn La về địa bàn Hưng Yên để bán kiếm lời.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ tại tủ gỗ trong kho để đồ, đối diện phòng ngủ của Hải 1 khẩu súng ngắn, 1 một hộp tiếp đạn và 7 viên đạn. Hải khai đã mua khẩu súng trên từ tháng 1/2026 mục đích để sử dụng trong quá trình mua bán trái phép chất ma túy.

Khẩu súng ngắn cùng 01 băng tiếp đạn và 07 viên đạn Trương Văn Hải dùng cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC



Theo Công an, đối tượng Trương Văn Hải là đối tượng cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh. Hải từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản; 1 tiền án về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 22/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Hải về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.