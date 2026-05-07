Hà Nội: Bắt gọn kẻ trộm 10 chiếc máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng sau đó bỏ trốn vào TP.HCM

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 1/5 vừa qua, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Mai Văn Lợi (SN 1998, trú tại xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 1h46 sáng ngày 21/4, Lợi đã thực hiện vụ đột nhập vào một cửa hàng kinh doanh máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng. Tại đây, đối tượng lấy trộm 10 chiếc máy ảnh với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng Mai Văn Lợi. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi gây án, Mai Văn Lợi lập tức bắt xe trốn vào TP.HCM nhằm tẩu tán tài sản. Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng đã bán lại toàn bộ lô máy ảnh trộm được với giá 54 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất dữ liệu camera, Công an phường Cửa Nam đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được hành trình lẩn trốn của đối tượng. Đến ngày 1/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Mai Văn Lợi. Tại cơ quan công an, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Cửa Nam đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.