Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Ngày 5/5, Công an TP Huế cho biết, Công an phường Phong Phú vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Mai Đức Hạnh (SN 1984, trú tại phường Phong Quảng) chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Công an bắt giữ đối tượng.

Trước đó, đêm 1/5 rạng sáng 2/5, tại phường Phong Phú liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm. Lợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, kẻ gian trèo tường rào, cạy cửa, đột nhập vào nhà dân, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phong Phú phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ xác minh, qua đó xác định nghi phạm là Mai Đức Hạnh.

Đến 12h40 ngày 3/5, khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền, đối tượng có hành vi chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, tổ công tác kịp thời khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đột nhập vào nhà dân thực hiện trót lọt 4 vụ trộm, chiếm đoạt 1 xe máy và 3 điện thoại di động, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Hạnh là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.