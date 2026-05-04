Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang
GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Tối 4/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, chỉ sau 13 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Thoại khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Trước đó, vào khoảng 23h15 ngày 3/5/2026, tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị B.T.B (SN 1994, trú tại xã Phù Lưu). Hung thủ gây án là Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, trú tại khu Minh Giang, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).
Theo thông tin ban đầu, Thoại và chị B.T.B đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người chung sống với nhau từ tháng 4/2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn.
Ngày 1/5/2026, chị B.T.B về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu. Đêm 3/5/2026, Thoại từ Hà Nội bất ngờ tìm về nhà người thân của chị B.T.B thì bắt gặp chị này đang ở cùng anh B.V.K (SN 1993, trú tại tỉnh Lào Cai).
Cơn ghen bùng phát, sau khi anh B.V.K bỏ chạy, giữa Thoại và chị B.T.B xảy ra tranh cãi. Trong lúc xô xát, Thoại lấy dao tại khu vực bếp chém nhiều nhát vào chị B.T.B khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lẩn trốn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và các lực lượng trinh sát khẩn trương khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt hung thủ.
Đến khoảng 13h30 ngày 4/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Quang Thoại khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực Bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội) để tiếp tục bỏ trốn.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông nhất thời.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vongPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hạiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.
Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giớiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà TĩnhPháp luật - 2 ngày trước
Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.
Ngăn chặn hàng chục thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.
Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuếPháp luật
GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.