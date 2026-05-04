Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang

Tối 4/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, chỉ sau 13 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Thoại khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 23h15 ngày 3/5/2026, tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị B.T.B (SN 1994, trú tại xã Phù Lưu). Hung thủ gây án là Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, trú tại khu Minh Giang, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, Thoại và chị B.T.B đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người chung sống với nhau từ tháng 4/2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn.

Ngày 1/5/2026, chị B.T.B về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu. Đêm 3/5/2026, Thoại từ Hà Nội bất ngờ tìm về nhà người thân của chị B.T.B thì bắt gặp chị này đang ở cùng anh B.V.K (SN 1993, trú tại tỉnh Lào Cai).

Cơn ghen bùng phát, sau khi anh B.V.K bỏ chạy, giữa Thoại và chị B.T.B xảy ra tranh cãi. Trong lúc xô xát, Thoại lấy dao tại khu vực bếp chém nhiều nhát vào chị B.T.B khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lẩn trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và các lực lượng trinh sát khẩn trương khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt hung thủ.

Đến khoảng 13h30 ngày 4/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Quang Thoại khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực Bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội) để tiếp tục bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông nhất thời.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

