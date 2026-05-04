Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý đối với N.Q.V (SN 1994, trú xã Thăng Điền) là chủ phương tiện và số pin, ắc quy liên quan đến vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1/5/2026, tại Cây xăng Petrolimex số 90 thuộc thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng xảy ra vụ cháy ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Nguyễn Duy An. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP cùng Công an xã Thăng Điền tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, N.Q.V làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, thường xuyên thu mua, sửa chữa và sạc pin, ắc quy để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Khoảng 14 giờ ngày 1/5/2026, V nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx chở theo T.H.T (SN 2009), D.A.K (SN 2010) cùng số lượng lớn pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho hàng tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 01 của Cây xăng Petrolimex số 90 để tiếp nhiên liệu, Võ Nguyễn Duy An vẫn để xe nổ máy rồi rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng thì phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe. Vụ việc khiến 2 người tử vong, xe ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi và 1 trụ bơm xăng bị hư hỏng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn trong quá trình vận chuyển, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.