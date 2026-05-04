Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Thứ hai, 16:09 04/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý đối với N.Q.V (SN 1994, trú xã Thăng Điền) là chủ phương tiện và số pin, ắc quy liên quan đến vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1/5/2026, tại Cây xăng Petrolimex số 90 thuộc thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng xảy ra vụ cháy ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Nguyễn Duy An. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP cùng Công an xã Thăng Điền tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, N.Q.V làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, thường xuyên thu mua, sửa chữa và sạc pin, ắc quy để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Khoảng 14 giờ ngày 1/5/2026, V nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx chở theo T.H.T (SN 2009), D.A.K (SN 2010) cùng số lượng lớn pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho hàng tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 01 của Cây xăng Petrolimex số 90 để tiếp nhiên liệu, Võ Nguyễn Duy An vẫn để xe nổ máy rồi rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng thì phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe. Vụ việc khiến 2 người tử vong, xe ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi và 1 trụ bơm xăng bị hư hỏng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn trong quá trình vận chuyển, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.

Ngăn chặn hàng chục thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng

GĐXH - Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.

Ngăn cản con kết hôn, cha mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc cha mẹ cấm đoán, ngăn cản con cái kết hôn bằng các hành vi ép buộc, uy hiếp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Mới 13 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

