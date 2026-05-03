Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp
GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, vào lúc 17 giờ 55 phút ngày 1/5/2026, Tổ công tác gồm Công an xã Tân Lập chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát Hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.
Thanh niên này điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu trắng, biển kiểm soát: 74AH-027.99, tại giá để đồ phía trước yên xe có chở một bao ni lông bạt nhiều màu sắc.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, tiếp cận, khống chế đối tượng và thu giữ được 16.000 viên nén màu hồng và màu xanh.
Quá trình làm việc, đối tượng cho biết tên là H.V.B (SN 2001, nơi cư trú Bản Cồn, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị).
Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số viên ma túy tổng hợp được mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời.
Việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.
