Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Chủ nhật, 08:37 03/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, vào lúc 17 giờ 55 phút ngày 1/5/2026, Tổ công tác gồm Công an xã Tân Lập chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát Hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng bắt giữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Ảnh: CACC

Thanh niên này điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu trắng, biển kiểm soát: 74AH-027.99, tại giá để đồ phía trước yên xe có chở một bao ni lông bạt nhiều màu sắc.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, tiếp cận, khống chế đối tượng và thu giữ được 16.000 viên nén màu hồng và màu xanh.

Lực lượng chức năng thu giữ được 16.000 viên nén màu hồng và màu xanh. Ảnh: CACC

Quá trình làm việc, đối tượng cho biết tên là H.V.B (SN 2001, nơi cư trú Bản Cồn, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị).

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số viên ma túy tổng hợp được mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời.

Việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Hưng Yên: Bắt 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn MDMA, Methamphetamine, Heroin và Ketamine

Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túy

Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công

Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.

Xã hội - 1 ngày trước

Việc cha mẹ cấm đoán, ngăn cản con cái kết hôn bằng các hành vi ép buộc, uy hiếp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xã hội - 1 ngày trước

Công an xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) vừa làm rõ 2 đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Xã hội - 1 ngày trước

Từ dấu vết nghi là của bé gái 10 tuổi trên nền đất mềm cách nhà khoảng hơn 200m, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân sau 2 giờ bị lạc trong rừng.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tiêu sạch 7,5 triệu đồng thu hộ của khách vào đánh bạc trực tuyến, một nhân viên giao hàng ở Nghệ An dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hành vi nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, làm rõ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

Pháp luật
Xã hội
Pháp luật
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
