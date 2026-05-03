Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Thông tin từ Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1/5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có T.H.T (SN 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).
Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện.
Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe.
Tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Viện KSND Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.
Qua xác minh ban đầu, Cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ việc, thời gian qua trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
