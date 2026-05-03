Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế
GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội "Trốn thuế". Cùng bị truy tố với tội danh này còn có hai "mối hàng" lớn của Hường là Ngô Quốc Phú (30 tuổi) và Tô Lan Phương (45 tuổi).
Nguyễn Thị Thu Hường vốn nổi danh trên mạng xã hội với tài khoản "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ từ túi xách Hermes, Louis Vuitton đến đồng hồ Rolex, Cartier đính kim cương. Theo cáo trạng, dù quy mô kinh doanh cực lớn nhưng từ năm 2020 đến giữa năm 2025, Hường hoàn toàn không đăng ký kinh doanh và không kê khai thuế.
Để vận hành "đế chế" đồ hiệu này, Hường thuê tới 8 nhân viên, chia thành các nhóm chuyên biệt từ trực tin nhắn, chốt đơn, kiểm kê đến vận chuyển. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua tài khoản ngân hàng cá nhân của Hường và chồng nhằm né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.
Sự việc chỉ bị đưa ra ánh sáng khi cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường vào tháng 7/2025. Qua trích xuất dữ liệu từ máy tính cá nhân, cơ quan điều tra xác định, trong hơn 5 năm, Hường đã giấu doanh thu lên tới 835 tỷ đồng, tương ứng với số tiền trốn thuế là 12,5 tỷ đồng (bao gồm 8,3 tỷ thuế GTGT và 4,1 tỷ thuế TNCN).
Đáng chú ý, vào tháng 6/2025, khi thấy cơ quan thuế đẩy mạnh kiểm tra các hoạt động kinh doanh online, Hường đã thuê người xóa sạch dữ liệu trên phần mềm quản lý bán hàng Kiot Việt nhằm phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, toàn bộ mã code mặt hàng và lịch sử giao dịch đã được bị can lưu trữ lại trong máy tính cá nhân trước đó và bị công an thu giữ.
Mở rộng điều tra từ sao kê tài khoản của Hường, nhà chức trách đã làm rõ hành vi trốn thuế của hai nhà cung cấp là Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương.
Cụ thể, Phú đã dùng tài khoản Facebook đứng tên con gái để giao dịch với Hường tổng số hàng trị giá hơn 28,8 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế, trốn mức phí 433 triệu đồng. Tương tự, Phương cũng bán hàng cho Hường với trị giá 10,5 tỷ đồng, trốn thuế 157 triệu đồng.
Hiện tại, để khắc phục hậu quả, chồng của bị can Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng cho Nhà nước. Hai bị can Phú và Phương cũng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Vụ án là lời cảnh báo đanh thép đối với các cá nhân đang kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội: Mọi dòng tiền và doanh thu đều được lưu vết trên hệ thống ngân hàng và phần mềm quản lý, việc trốn tránh nghĩa vụ thuế sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với chế tài hình sự nghiêm khắc.
