Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Thứ bảy, 18:52 02/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Vân Anh (SN 1984, trú tại khu Nam Thọ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo nội dung vụ án, khoảng 11h ngày 17/4/2025, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Vân Anh có hành vi vận chuyển trái phép 4 thỏi kim loại vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, tổng khối lượng 4kg, trị giá hơn 12,1 tỷ đồng. Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ theo quy định.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 17 ngày 30/1/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 6, bị cáo bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự; đồng thời tịch thu sung công quỹ Nhà nước 4 thỏi vàng, 1 điện thoại di động và tiêu hủy 1 sim điện thoại. Sau phiên tòa sơ thẩm, ngày 13/2/2026, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau 2 lần xét xử, người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng qua biên giới bị phạt 4 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Vân Anh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định bị cáo có thêm các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị tiếp tục được giữ nguyên theo quy định của pháp luật.

Sau 2 lần xét xử, người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng qua biên giới bị phạt 4 năm tù - Ảnh 2.Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.

Pháp luật - 11 giờ trước

Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.

Xã hội - 1 ngày trước

Việc cha mẹ cấm đoán, ngăn cản con cái kết hôn bằng các hành vi ép buộc, uy hiếp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xã hội - 1 ngày trước

Công an xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) vừa làm rõ 2 đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Xã hội - 1 ngày trước

Từ dấu vết nghi là của bé gái 10 tuổi trên nền đất mềm cách nhà khoảng hơn 200m, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân sau 2 giờ bị lạc trong rừng.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tiêu sạch 7,5 triệu đồng thu hộ của khách vào đánh bạc trực tuyến, một nhân viên giao hàng ở Nghệ An dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hành vi nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, làm rõ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Pháp luật

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
