Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới
GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Vân Anh (SN 1984, trú tại khu Nam Thọ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Theo nội dung vụ án, khoảng 11h ngày 17/4/2025, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Vân Anh có hành vi vận chuyển trái phép 4 thỏi kim loại vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, tổng khối lượng 4kg, trị giá hơn 12,1 tỷ đồng. Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ theo quy định.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 17 ngày 30/1/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 6, bị cáo bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự; đồng thời tịch thu sung công quỹ Nhà nước 4 thỏi vàng, 1 điện thoại di động và tiêu hủy 1 sim điện thoại. Sau phiên tòa sơ thẩm, ngày 13/2/2026, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định bị cáo có thêm các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị tiếp tục được giữ nguyên theo quy định của pháp luật.
