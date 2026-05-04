Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can để điều tra, xử lý về các tội: Cướp giật tài sản, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 21/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an phường Nếnh về việc anh W.J (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) tố giác bị đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt tài sản là vàng với giá trị lớn.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Các đối tượng Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Khánh Linh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh đấu tranh làm rõ, bắt, tạm giữ các đối tượng gây án. Ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) về tội Cướp giật tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Điểm (SN 1986, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu hỗ trợ, giúp anh W.J bán vàng tại Việt Nam. Do bản thân không có nghề nghiệp, cần tiền để chi tiêu nên Tuấn Anh nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở trong lúc giao dịch để chiếm đoạt vàng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Ngày 13/4/2026, Tuấn Anh hẹn gặp anh W.J, yêu cầu chỉ đi một mình, sau đó cả hai đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra chất lượng vàng.

Qua kiểm tra, xác định số vàng trên là thật, cả hai cùng ra về. Lợi dụng sơ hở của anh W.J khi đang lên xe taxi, Tuấn Anh đã cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4kg, đựng trong túi vải, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau đó, Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Khánh Linh tìm nơi bán 1,4kg vàng, được số tiền gần 5,9 tỷ đồng, rồi nhờ Nguyễn Thanh Tùng cất giấu hộ một phần tiền và số vàng chưa bán.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân; ngoài ra, Tuấn Anh còn mua ma túy để tổ chức sử dụng cùng người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt gồm 2,4kg vàng (trị giá khoảng 10 tỷ đồng), 02 tỷ đồng tiền mặt và 01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 (mua từ tiền bán vàng chiếm đoạt được).

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.