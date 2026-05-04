Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Ngày 4/5, UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 vợ chồng thương vong, nghi phạm là con trai.

Gia đình và hàng xóm đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 3/5, người dân nghe tiếng la hét từ nhà bà P.T.D. (55 tuổi, trú TDP Đức Môn, phường Đồng Hới).

Người dân thấy bà D. cùng chồng là ông Đ.T.S. (62 tuổi) hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, người con trai theo phía sau. Bà D. tử vong sau đó, còn ông S. bị thương phải nhập viện điều trị. Nghi phạm trong vụ việc là Đ.Đ.D. (28 tuổi, con trai thứ 3 của nạn nhân).

Hiện nghi phạm D. bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Người dân cùng chính quyền giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.