Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại
GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 4/5, UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 vợ chồng thương vong, nghi phạm là con trai.
Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 3/5, người dân nghe tiếng la hét từ nhà bà P.T.D. (55 tuổi, trú TDP Đức Môn, phường Đồng Hới).
Người dân thấy bà D. cùng chồng là ông Đ.T.S. (62 tuổi) hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, người con trai theo phía sau. Bà D. tử vong sau đó, còn ông S. bị thương phải nhập viện điều trị. Nghi phạm trong vụ việc là Đ.Đ.D. (28 tuổi, con trai thứ 3 của nạn nhân).
Hiện nghi phạm D. bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Người dân cùng chính quyền giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.
Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vongPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.
Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giớiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà TĩnhPháp luật - 2 ngày trước
Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.
Ngăn chặn hàng chục thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.
Ngăn cản con kết hôn, cha mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sựXã hội - 2 ngày trước
Việc cha mẹ cấm đoán, ngăn cản con cái kết hôn bằng các hành vi ép buộc, uy hiếp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mới 13 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máyXã hội - 2 ngày trước
Công an xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) vừa làm rõ 2 đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.
Từ dấu vết nghi vấn, tìm thấy bé gái 10 tuổi bị lạc trong rừngXã hội - 2 ngày trước
Từ dấu vết nghi là của bé gái 10 tuổi trên nền đất mềm cách nhà khoảng hơn 200m, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân sau 2 giờ bị lạc trong rừng.
Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tangPháp luật
GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.