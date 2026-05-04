Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Thứ hai, 07:06 04/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, bị can và tạm giam bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam 4 đối tượng gồm: Trần Trọng Nghĩa (26 tuổi), Trần Thành Đồng (22 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Phạm Ngọc Hoài (29 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng - Ảnh 1.

Các bị can Trần Trọng Nghĩa; Trần Thành Đồng; Nguyễn Thị Sương; Phạm Ngọc Hoài; Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thị Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng mình là ông P.U.H.

Ngày 18/4/2026, Nghĩa rủ thêm Trần Thành Đồng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Ngọc Hoài đến Phú Quốc để xử lý ông H như đã thỏa thuận.

Khi đến khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao tự chế xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân ông H. Cùng lúc đó, Hoài sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng tri hô của người dân, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra truy xét nhanh nhóm đối tượng gây án.

Ngày 20/4/2026, Công an đặc khu Phú Quốc đã xác định các nghi phạm liên quan đồng thời phối hợp với Công an xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) mời các đối tượng đến Công an xã làm việc. Tại đây, các đối tượng Nguyễn Thị Sương; Trần Trọng Nghĩa; Trần Thành Đồng; Phạm Ngọc Hoài; Nguyễn Văn Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vợ tổ chức nhậu với bạn tại nhà, chém chồng tử vong bằng hàng chục nhát dao

Vợ tổ chức nhậu với bạn tại nhà, chém chồng tử vong bằng hàng chục nhát dao

Vợ xuống tay chém chồng lúc đang ngủ

Vợ xuống tay chém chồng lúc đang ngủ

Vĩnh Phúc: Nghi án vợ chém chồng trọng thương

Vĩnh Phúc: Nghi án vợ chém chồng trọng thương

Cùng chuyên mục

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.

Ngăn chặn hàng chục thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng

Ngăn chặn hàng chục thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.

Ngăn cản con kết hôn, cha mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngăn cản con kết hôn, cha mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Xã hội - 2 ngày trước

Việc cha mẹ cấm đoán, ngăn cản con cái kết hôn bằng các hành vi ép buộc, uy hiếp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mới 13 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Mới 13 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Xã hội - 2 ngày trước

Công an xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) vừa làm rõ 2 đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Từ dấu vết nghi vấn, tìm thấy bé gái 10 tuổi bị lạc trong rừng

Từ dấu vết nghi vấn, tìm thấy bé gái 10 tuổi bị lạc trong rừng

Xã hội - 2 ngày trước

Từ dấu vết nghi là của bé gái 10 tuổi trên nền đất mềm cách nhà khoảng hơn 200m, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân sau 2 giờ bị lạc trong rừng.

Dựng chuyện bị cướp để che giấu đánh bạc qua mạng

Dựng chuyện bị cướp để che giấu đánh bạc qua mạng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi tiêu sạch 7,5 triệu đồng thu hộ của khách vào đánh bạc trực tuyến, một nhân viên giao hàng ở Nghệ An dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hành vi nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, làm rõ.

Xem nhiều

Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Pháp luật

GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật
Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Pháp luật
Mới 13 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Mới 13 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Xã hội
Hà Nội: Nữ quái trộm kim cương, túi hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ của mẹ người yêu để 'nuôi' bạn trai mới

Hà Nội: Nữ quái trộm kim cương, túi hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ của mẹ người yêu để 'nuôi' bạn trai mới

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top