Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng
GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, bị can và tạm giam bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.
Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam 4 đối tượng gồm: Trần Trọng Nghĩa (26 tuổi), Trần Thành Đồng (22 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Phạm Ngọc Hoài (29 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thị Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng mình là ông P.U.H.
Ngày 18/4/2026, Nghĩa rủ thêm Trần Thành Đồng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Ngọc Hoài đến Phú Quốc để xử lý ông H như đã thỏa thuận.
Khi đến khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao tự chế xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân ông H. Cùng lúc đó, Hoài sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng tri hô của người dân, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra truy xét nhanh nhóm đối tượng gây án.
Ngày 20/4/2026, Công an đặc khu Phú Quốc đã xác định các nghi phạm liên quan đồng thời phối hợp với Công an xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) mời các đối tượng đến Công an xã làm việc. Tại đây, các đối tượng Nguyễn Thị Sương; Trần Trọng Nghĩa; Trần Thành Đồng; Phạm Ngọc Hoài; Nguyễn Văn Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
