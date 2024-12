Bắt hai chị em ruột vận chuyển 100 tỷ đồng qua biên giới

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Thị Hường (SN 1970) và Thân Thị Thành (SN 1977) cùng trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hai đối tượng vận chuyển, mua bán ngoại tệ trị giá hơn 100 tỷ đồng qua biên giới Hà Tĩnh.

Theo tài liệu công an, cuối tháng 11/2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại huyện Hương Sơn) điều khiển chở theo Thân Thị Thành có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Khám xét chỗ ở của Thành và nhà chị gái Thành là Thân Thị Hường, cảnh sát tìm thấy thêm nhiều tang vật liên quan hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ.

Tại cơ quan điều tra, Hường khai đã trực tiếp mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để kiếm tiền chênh lệch; còn Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ để hưởng tiền công.

Công an xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, hai chị em Hường đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.