Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Thứ sáu, 07:26 05/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thấy nữ thực khách bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Ngọc Trung (nhân viên quán cơm) nảy lòng tham chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 1/12/2025, bà Trần Thị Thu Hương (SN 1989, thường trú tại xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) để quên 1 túi xách màu vàng bên trong có 45,5 triệu đồng và 06 vòng tay bằng vàng 18K, trọng lượng 06 chỉ tại quán trên quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Kiệm.

Sau khi phát hiện mình đã để quên, bà Hương lập tức quay lại tìm nhưng được nhân viên làm tại quán là ông Nguyễn Ngọc Trung (SN 1976, thường trú tại xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã giao tài sản cho người khác đến nhận.

Đến 21 giờ cùng ngày, không tìm được tài sản, bà Hương đã trình báo Công an xã Hàm Kiệm.

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Trung và tang vật vụ án. Ảnh: CA Lâm Đồng

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương xác minh, trích xuất camera và xác định không có sự việc như lời ông Trung trình bày. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn và không hợp tác, công an đã tập trung đấu tranh, soát xét và truy tìm tài sản.

Chỉ sau khoảng 3 giờ tiếp nhận vụ việc, lực lượng công an phát hiện tang vật gồm 91 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 06 vòng kim loại màu vàng được cất giấu trên la-phông trần nhà tại chòi rẫy thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Trung thừa nhận do lòng tham nên đã chiếm đoạt tài sản khi phát hiện túi xách khách để quên. Sau khi lấy tài sản, Trung chèn đá vào túi xách và vứt xuống ao nước gần đó để che giấu hành vi. Công an xã Hàm Kiệm đã tiếp tục truy tìm và thu giữ được túi xách này.

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt - Ảnh 2.

Thư cảm ơn Công an xã Hàm Kiệm của bà Trần Thị Thu Hương. Ảnh: CA Lâm Đồng

Sau khi được thông báo tìm thấy tài sản, bà Trần Thị Thu Hương bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và gửi thư cảm ơn đến tập thể Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an xã Hàm Kiệm.

Trong thư, bà bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần tận tụy, quyết liệt, không quản ngày đêm của lực lượng công an đã giúp bà thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt trong thời gian ngắn nhất.

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sảnMời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

GĐXH - Công an phường Vũ Phúc (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mời mua bảo hiểm tự nguyện ô tô.

Ninh Bình: Nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bị "sa lưới"Ninh Bình: Nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bị 'sa lưới'

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, điều tra nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ và mua bán ma túy.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản

Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản

Cùng chuyên mục

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội cảnh báo thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”. Đáng chú ý, nhiều người đang là sinh viên đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Lê Bá Linh đã có hành vi côn đồ, đánh người gây thương tích sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng đến ngân hàng yêu cầu chuyển gấp “cứu con bị tai nạn”, nhân viên nghi có dấu hiệu bị lừa đảo nên trình báo công an, kịp thời ngăn chặn.

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Trước diễn biến phức tạp trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đề nghị người dân không chia sẻ nội dung kích động, xuyên tạc, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Xem nhiều

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Pháp luật

GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Pháp luật
Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Pháp luật
Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top