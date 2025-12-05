Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt
GĐXH - Thấy nữ thực khách bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Ngọc Trung (nhân viên quán cơm) nảy lòng tham chiếm đoạt tài sản.
Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 1/12/2025, bà Trần Thị Thu Hương (SN 1989, thường trú tại xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) để quên 1 túi xách màu vàng bên trong có 45,5 triệu đồng và 06 vòng tay bằng vàng 18K, trọng lượng 06 chỉ tại quán trên quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Kiệm.
Sau khi phát hiện mình đã để quên, bà Hương lập tức quay lại tìm nhưng được nhân viên làm tại quán là ông Nguyễn Ngọc Trung (SN 1976, thường trú tại xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã giao tài sản cho người khác đến nhận.
Đến 21 giờ cùng ngày, không tìm được tài sản, bà Hương đã trình báo Công an xã Hàm Kiệm.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương xác minh, trích xuất camera và xác định không có sự việc như lời ông Trung trình bày. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn và không hợp tác, công an đã tập trung đấu tranh, soát xét và truy tìm tài sản.
Chỉ sau khoảng 3 giờ tiếp nhận vụ việc, lực lượng công an phát hiện tang vật gồm 91 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 06 vòng kim loại màu vàng được cất giấu trên la-phông trần nhà tại chòi rẫy thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm.
Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Trung thừa nhận do lòng tham nên đã chiếm đoạt tài sản khi phát hiện túi xách khách để quên. Sau khi lấy tài sản, Trung chèn đá vào túi xách và vứt xuống ao nước gần đó để che giấu hành vi. Công an xã Hàm Kiệm đã tiếp tục truy tìm và thu giữ được túi xách này.
Sau khi được thông báo tìm thấy tài sản, bà Trần Thị Thu Hương bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và gửi thư cảm ơn đến tập thể Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an xã Hàm Kiệm.
Trong thư, bà bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần tận tụy, quyết liệt, không quản ngày đêm của lực lượng công an đã giúp bà thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt trong thời gian ngắn nhất.
