Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới
GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.
Ngày 5/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, đơn vị đã đấu tranh, phá thành công nhiều vụ án buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó nổi bật là vụ buôn lậu gần 13 cây vàng và vụ buôn lậu 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.
Trước đó, ngày 9/11, tại trạm dừng chờ xe gần chợ Đông Hà (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng kiểm tra Ngô Thị Hoài Phương (trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện người này đang cất giữ 2 khối kim loại màu vàng nặng khoảng 515 gam (gần 13 lượng vàng, trị giá gần 2 tỷ đồng) và 3 hộp pháo hoa.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Hoài Phương khai nhận mua số vàng này tại Viêng Chăn, Lào rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch qua sông Sê Pôn để bán kiếm lời.
Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với bị can Ngô Thị Hoài Phương về tội "Buôn lậu".
Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Lao Bảo phát hiện và thu giữ 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng được vận chuyển trái phép qua biên giới.
Theo đó, khi kiểm tra 2 xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn đang bốc dỡ các bao tải màu trắng. Lực lượng chức năng phát hiện 23 bao tải, bên trong chứa 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng nhãn hiệu Bitman và 495 sợi dây cáp điện màu đen, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định số hàng hóa này được đưa từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tốPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, Thương lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn từ một người không quen biết rồi đem về cất giữ nhằm phòng thân. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì Thương bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào CaiPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Từ phản ánh của cộng đồng mạng về chiếc xe tải di chuyển bất thường được cho là "chim mồi" để "bẫy" các phương tiện khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.
Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạtPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Thấy nữ thực khách bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Ngọc Trung (nhân viên quán cơm) nảy lòng tham chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hộiPháp luật - 19 giờ trước
Công an Hà Nội cảnh báo thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.
Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiềnPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.
Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lýPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”. Đáng chú ý, nhiều người đang là sinh viên đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm HùngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Lê Bá Linh đã có hành vi côn đồ, đánh người gây thương tích sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.
Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng đến ngân hàng yêu cầu chuyển gấp “cứu con bị tai nạn”, nhân viên nghi có dấu hiệu bị lừa đảo nên trình báo công an, kịp thời ngăn chặn.
Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh ánPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.
Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạmPháp luật
GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.