Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Thứ sáu, 15:08 05/12/2025 | Pháp luật
Hùng Trần
Hùng Trần
GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.

Ngày 5/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, đơn vị đã đấu tranh, phá thành công nhiều vụ án buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó nổi bật là vụ buôn lậu gần 13 cây vàng và vụ buôn lậu 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới - Ảnh 1.

Ngô Thị Hoài Phương cùng tang vật. Ảnh: CAQT.

Trước đó, ngày 9/11, tại trạm dừng chờ xe gần chợ Đông Hà (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng kiểm tra Ngô Thị Hoài Phương (trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện người này đang cất giữ 2 khối kim loại màu vàng nặng khoảng 515 gam (gần 13 lượng vàng, trị giá gần 2 tỷ đồng) và 3 hộp pháo hoa.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Hoài Phương khai nhận mua số vàng này tại Viêng Chăn, Lào rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch qua sông Sê Pôn để bán kiếm lời.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với bị can Ngô Thị Hoài Phương về tội "Buôn lậu".

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Lao Bảo phát hiện và thu giữ 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng được vận chuyển trái phép qua biên giới.

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới - Ảnh 2.

23 bao tải chứa 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng. Ảnh: CAQT.

Theo đó, khi kiểm tra 2 xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn đang bốc dỡ các bao tải màu trắng. Lực lượng chức năng phát hiện 23 bao tải, bên trong chứa 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng nhãn hiệu Bitman và 495 sợi dây cáp điện màu đen, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định số hàng hóa này được đưa từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Triệt phá nhiều đường dây buôn lậu vàng quy mô lớnTriệt phá nhiều đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng nghìn tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới các tỉnh Long An, An Giang và Lào Cai.

