Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra trên đường Trần Kim Xuyến (phường Yên Hoà, Hà Nội ) vào đêm 1/12/2025.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 1/12, tại khu vực trước số 17 Trần Kim Xuyến, do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thuần (SN 2001, trú tại xã Hà Đông, TP Hải Phòng) đã đánh chị N (SN 2007, nhân viên một quán ăn trên đường Trần Kim Xuyến). Khi nghe tin chị N bị hành hung, nhóm đồng nghiệp của chị đã lao ra đánh Thuần. Sau khi được người dân can ngăn, nhóm này quay lại quán tiếp tục uống rượu.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tuy nhiên, Thuần sau đó gọi thêm bạn mang theo hung khí quay lại để trả thù. Hai nhóm gặp nhau tại ngõ 20 Trần Kim Xuyến, đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Yên Hoà nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức điều tra và triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định những người có hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Đỗ Văn Thuần; Vũ Văn Chung (SN 2007, trú tại xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng); Phạm Trung Tài (SN 2005, trú tại xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng); Lê Văn Hà (SN 2006, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ); Bàn Văn Tứ (SN 2007, trú tại xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang); Hoàng Quang Giáp (SN 2006, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ); Trần Bảo Quang (SN 2007, trú tại xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai); Sỹ Văn Hồi (SN 2004, trú tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu); Chu Văn Chiến (SN 1993, trú tại xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ) và L.B.N (SN 2008, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ).