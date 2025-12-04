Mới nhất
Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Thứ năm, 19:07 04/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Hà Nội thông tin về việc vừa giải cứu thành công một nam sinh viên thoát khỏi bẫy lừa đảo nguy hiểm này.

Vụ việc bắt đầu vào tối ngày 3/12, khi anh N.T.C (SN 2004, quê Ninh Bình, hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo có đơn hàng cần giao.

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền - Ảnh 1.

Nam sinh được cảnh sát giải cứu.

Ngay sau đó, một đối tượng khác gọi video qua Zalo cho anh C., trên người mặc trang phục Công an và tự xưng là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh. Đối tượng này "phủ đầu" bằng thông tin đã bắt được nhân viên giao hàng buôn bán ma túy và trong số hàng hóa đó có gói hàng chứa ma túy được giao đến tên anh C.

Bằng những lời lẽ đe dọa, uy hiếp về việc sẽ bị bắt giam và xử lý hình sự, các đối tượng đã thao túng tâm lý khiến anh C. hoảng loạn. Chúng yêu cầu anh phải chuyển toàn bộ tiền để "chứng minh sự trong sạch", đồng thời buộc anh cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè và bí mật di chuyển đến một khách sạn để "cách ly phục vụ điều tra".

Sau khi đã lừa anh C. chuyển hết số tiền tiết kiệm, các đối tượng tiếp tục ép buộc nam sinh này vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen. Chưa dừng lại ở đó, chúng yêu cầu anh C. gọi điện về cho gia đình, nói dối cần tiền để đóng học phí thạc sĩ với số tiền lên tới 550 triệu đồng.

Manh động hơn, các đối tượng còn trực tiếp nhắn tin cho gia đình anh C., đe dọa đang bắt giữ nam sinh và sẽ "chặt tay" nạn nhân nếu gia đình không chuyển tiền ngay lập tức.

Nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình nạn nhân vào khoảng 22h30 ngày 3/12, Phòng PA05 Công an TP Hà Nội đã lập tức vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định anh C. đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Bồ Đề (quận Long Biên).

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền - Ảnh 2.

Các đối tượng gọi điện video đe dọa nạn nhân.

Đến 23h50 cùng ngày, các cán bộ công an đã tiếp cận, giải thích và trấn an tinh thần, giúp anh C. nhận ra mình đang bị lừa đảo và thao túng, ngăn chặn kịp thời việc gia đình chuyển tiền cho các đối tượng xấu.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho người lạ qua điện thoại. Không nghe và làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng hay "cách ly" tại nhà nghỉ, khách sạn từ những người tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện đến.

Cơ quan chức năng luôn làm việc trực tiếp bằng giấy mời, giấy triệu tập. Gia đình cần bình tĩnh xác minh khi nhận được tin báo con em bị bắt cóc, tai nạn hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp. Hãy liên hệ trực tiếp với người thân, bạn bè, nhà trường hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Nhà trường cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo cho học sinh, sinh viên để các em không trở thành nạn nhân của những cái bẫy công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

GĐXH - Một nam sinh ở phường Vinh Hưng (Nghệ An) bị các đối tượng giả danh công an đe dọa, dẫn dụ rời khỏi nhà và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Pháp luật - 2 phút trước

Công an Hà Nội cảnh báo thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”. Đáng chú ý, nhiều người đang là sinh viên đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Lê Bá Linh đã có hành vi côn đồ, đánh người gây thương tích sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng đến ngân hàng yêu cầu chuyển gấp “cứu con bị tai nạn”, nhân viên nghi có dấu hiệu bị lừa đảo nên trình báo công an, kịp thời ngăn chặn.

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Hình ảnh bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi vùng cao khiến triệu người nghẹn lại

Hình ảnh bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi vùng cao khiến triệu người nghẹn lại

Pháp luật - 14 giờ trước

Phía sau hình ảnh đôi bàn tay đen nứt chai sạn là câu chuyện đặc biệt gây xúc động lòng người của cậu bé 8 tuổi người Mông ở vùng núi tỉnh Sơn La.

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Trước diễn biến phức tạp trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đề nghị người dân không chia sẻ nội dung kích động, xuyên tạc, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Tòa soạn Quảng cáo
Top