Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Hà Nội thông tin về việc vừa giải cứu thành công một nam sinh viên thoát khỏi bẫy lừa đảo nguy hiểm này.
Vụ việc bắt đầu vào tối ngày 3/12, khi anh N.T.C (SN 2004, quê Ninh Bình, hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo có đơn hàng cần giao.
Ngay sau đó, một đối tượng khác gọi video qua Zalo cho anh C., trên người mặc trang phục Công an và tự xưng là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh. Đối tượng này "phủ đầu" bằng thông tin đã bắt được nhân viên giao hàng buôn bán ma túy và trong số hàng hóa đó có gói hàng chứa ma túy được giao đến tên anh C.
Bằng những lời lẽ đe dọa, uy hiếp về việc sẽ bị bắt giam và xử lý hình sự, các đối tượng đã thao túng tâm lý khiến anh C. hoảng loạn. Chúng yêu cầu anh phải chuyển toàn bộ tiền để "chứng minh sự trong sạch", đồng thời buộc anh cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè và bí mật di chuyển đến một khách sạn để "cách ly phục vụ điều tra".
Sau khi đã lừa anh C. chuyển hết số tiền tiết kiệm, các đối tượng tiếp tục ép buộc nam sinh này vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen. Chưa dừng lại ở đó, chúng yêu cầu anh C. gọi điện về cho gia đình, nói dối cần tiền để đóng học phí thạc sĩ với số tiền lên tới 550 triệu đồng.
Manh động hơn, các đối tượng còn trực tiếp nhắn tin cho gia đình anh C., đe dọa đang bắt giữ nam sinh và sẽ "chặt tay" nạn nhân nếu gia đình không chuyển tiền ngay lập tức.
Nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình nạn nhân vào khoảng 22h30 ngày 3/12, Phòng PA05 Công an TP Hà Nội đã lập tức vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định anh C. đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Bồ Đề (quận Long Biên).
Đến 23h50 cùng ngày, các cán bộ công an đã tiếp cận, giải thích và trấn an tinh thần, giúp anh C. nhận ra mình đang bị lừa đảo và thao túng, ngăn chặn kịp thời việc gia đình chuyển tiền cho các đối tượng xấu.
Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác.
Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho người lạ qua điện thoại. Không nghe và làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng hay "cách ly" tại nhà nghỉ, khách sạn từ những người tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện đến.
Cơ quan chức năng luôn làm việc trực tiếp bằng giấy mời, giấy triệu tập. Gia đình cần bình tĩnh xác minh khi nhận được tin báo con em bị bắt cóc, tai nạn hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp. Hãy liên hệ trực tiếp với người thân, bạn bè, nhà trường hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.
Nhà trường cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo cho học sinh, sinh viên để các em không trở thành nạn nhân của những cái bẫy công nghệ cao ngày càng tinh vi.
