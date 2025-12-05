Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, Thương lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn từ một người không quen biết rồi đem về cất giữ nhằm phòng thân. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì Thương bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây cơ quan An ninh điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Thương (SN 2005, trú tại thôn Thông Quan Thượng, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Kết quả điều tra ban đầu xác xác định, Vũ Đức Thương lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn từ một người không quen biết, sau đó mang về nhà cất giữ để phòng thân. Tuy nhiên, khi chưa kịp sử dụng thì Thương bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.
Hiện cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
