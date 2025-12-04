Mới nhất
Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Thứ năm, 21:30 04/12/2025 | Pháp luật
Công an Hà Nội cảnh báo thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/ phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các dự án liên quan đến việc mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đều được Sở Xây dựng Hà Nội công khai trên Website của Sở Xây dựng (http://soxaydung.hanoi.gov.vn/). Không có việc phân biệt “suất ưu tiên” hay “suất nội bộ” nào trong chính sách mua nhà ở xã hội. Những người, tổ chức rao bán thông tin giới thiệu “quan hệ với lãnh đạo” để lôi kéo, rồi yêu cầu đóng nhiều khoản lệ phí với lời hứa “bao hồ sơ”, “chắc chắn trúng” đều là giả mạo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tin bất kỳ lời mời chào, quảng cáo nào về “suất ngoại giao/ nội bộ” mà không công khai minh bạch. Tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức trung gian không có chức năng thẩm quyền mua bán nhà ở xã hội. Khi có nghi ngờ về môi giới trái phép, lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Linh Nhi
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”. Đáng chú ý, nhiều người đang là sinh viên đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Lê Bá Linh đã có hành vi côn đồ, đánh người gây thương tích sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng đến ngân hàng yêu cầu chuyển gấp “cứu con bị tai nạn”, nhân viên nghi có dấu hiệu bị lừa đảo nên trình báo công an, kịp thời ngăn chặn.

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Trước diễn biến phức tạp trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đề nghị người dân không chia sẻ nội dung kích động, xuyên tạc, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Pháp luật

GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Pháp luật
Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Pháp luật
Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Pháp luật

