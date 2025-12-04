Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/ phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Các dự án liên quan đến việc mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đều được Sở Xây dựng Hà Nội công khai trên Website của Sở Xây dựng (http://soxaydung.hanoi.gov.vn/). Không có việc phân biệt “suất ưu tiên” hay “suất nội bộ” nào trong chính sách mua nhà ở xã hội. Những người, tổ chức rao bán thông tin giới thiệu “quan hệ với lãnh đạo” để lôi kéo, rồi yêu cầu đóng nhiều khoản lệ phí với lời hứa “bao hồ sơ”, “chắc chắn trúng” đều là giả mạo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tin bất kỳ lời mời chào, quảng cáo nào về “suất ngoại giao/ nội bộ” mà không công khai minh bạch. Tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức trung gian không có chức năng thẩm quyền mua bán nhà ở xã hội. Khi có nghi ngờ về môi giới trái phép, lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.