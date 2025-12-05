Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 5/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Đại Phước triệt phá một sòng bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Phước Lương, xã Đại Phước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng địa hình kênh rạch để bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời khống chế và bắt giữ 12 người.

Hiện trường tụ điểm đá gà và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại hiện trường, công an thu giữ 20 con gà đá, 30 cựa gà, 20 cuộn băng keo để quấn cựa, hơn 37 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.