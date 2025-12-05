Ngày 5/12, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24H-022.xx về hành vi đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trước đó, trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh và thông tin phản ánh về một chiếc xe tải di chuyển chậm, lấn làn khẩn cấp tại khu vực Km 207+100 (hướng Hà Nội - Lào Cai). Nhiều tài xế và cư dân mạng cho rằng đây là chiêu trò "chim mồi", cố tình đi chậm hoặc sai luật để "bẫy" các xe phía sau phải vượt sai quy định, dẫn đến bị phạt nguội hoặc gặp nguy hiểm.

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã trích xuất dữ liệu và xác định sự việc xảy ra vào hồi 15h49 ngày 30/11/2025.

Tại cơ quan công an, tài xế được xác định là Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1994, trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Làm việc với tổ công tác, tài xế Luyến đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Về lý do di chuyển vào làn khẩn cấp khiến dư luận nghi ngờ là "chim mồi", tài xế này giải trình do sức khỏe có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ nên đã chủ động chạy chậm lại và đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp để đảm bảo an toàn, không cố ý "bẫy" các phương tiện khác.

Căn cứ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngày 4/12/2025, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản với người điều khiển xe ô tô vi phạm. Mức phạt cho hành vi vi phạm trên là 5.000.000 đồng, trừ 02 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm để xử lý kịp thời, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh và an toàn trên các tuyến cao tốc.