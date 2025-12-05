Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?
GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.
Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, mới đây cơ quan Công an tỉnh đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng internet, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau đó cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX, đồng thời móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia và mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.
Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Thủ đoạn hoạt động là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.
Các đối tượng trực tiếp "thả mồi" cho bị hại thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản của bị hại để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn. Sau đó can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do khác nhau, như: số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của bị hại.
Trong chuyên án này, Mai Văn Tới là người trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo với quy trình 4 bước, gồm:
Bước 1: "Bắt khách": Nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận, trò chuyện, tư vấn, dụ dỗ khách tham gia đầu tư vào sàn.
Bước 2: "Nuôi khách": Tư vấn, dụ dỗ khách tham gia vào sàn đầu tư trên sàn tiền ảo nhị phân và để cho khách thắng liên tục, rút được tiền thắng với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin.
Bước 3: "Khách vào tiền": Đưa khách vào nhóm Telegram gồm nhiều tài khoản ảo các đối tượng sử dụng "chim mồi" để dụ dỗ khách tham gia những gói đầu tư có giá trị lớn.
Bước 4: "Giết khách": Khi khách vào tiền với giá trị lớn thì đưa ra các lý do khác nhau như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của khách.
Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với Mai Văn Tới và 28 đối tượng có liên quan. Đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Bước đầu điều tra, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Chỉ tính từ ngày 23/6/2025 đến ngày 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.
Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
