Bắt khẩn cấp đối tượng giật sập cổng nhà hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke ồn ào

Ngày 26/6, công an TP.HCM cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Hữu Khánh (SN 1980, ngụ Q.Bình Tân) để điều ttra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút tối ngày 22/6, anh Trần Việt Ân (SN 1986, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) đi làm về nhà nằm trên đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thì thấy xưởng may nhà hàng xóm do Bùi Hữu Khánh làm chủ hát karaoke gây ồn ào.

Đối tượng Bùi Hữu Khánh bị công an bắt khẩn cấp.

Bức xúc vì tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình và những người xung quanh, anh Ân đã gọi điện cho ông Khánh đề nghị nhắc nhở mọi người trong nhà hát nhỏ lại, tránh gây ồn ào. Tuy nhiên, khi nhận được cuộc gọi, ông Khánh đang nhậu cùng một số người bạn tỏ ra bực tức và lớn tiếng: “Để tao chạy về”.

Lo ngại Khánh đã uống nhiều rượu nên bạn nhậu tên H quyết định lái xe máy chở Khánh về lại khu xưởng may. Về đến nơi, thấy nhân viên trong xưởng vẫn tiếp tục hát karaoke ầm ĩ. Không nhắc nhở nhân viên của mình, Khánh còn sang nhà anh Ân để "nói chuyện".

Khi đến trước cửa nhà anh Ân, thấy cửa đã khóa, Khánh lớn tiếng gọi: “Thằng Ân đâu?”. Không thấy ai ra mở cửa, Khánh liền nhặt bịch rác đặt trước nhà ném thẳng vào camera an ninh gắn trên cao, đồng thời tiếp tục chửi bới thô tục.

Dù H nhiều lần can ngăn nhưng Khánh vẫn cố tình giật cửa. Anh Ân đứng trong nhà hỏi vọng ra: “Muốn gì?”, thì Khánh đáp: “Muốn ra nói chuyện với Khánh”.

Thấy anh Ân không mở cửa, Khánh liền dùng hai tay đẩy mạnh vào cánh cổng sắt, khiến bản lề bị bật ra, cánh cửa đổ sập xuống đường, gây ra tiếng động lớn. Ngay sau đó, Khánh tiếp tục lớn tiếng đòi anh Ân ra nói chuyện. Tuy nhiên, do được can ngăn nên nhóm của Khánh rời đi.

Toàn bộ hành vi côn đồ của Khánh đã được camera an ninh ghi lại. Sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an; video vụ việc sau đó được đưa lên mạng gây bức xúc trong dư luận. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã mời Khánh lên làm việc và bắt giữ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.