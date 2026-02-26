Mới nhất
Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Thứ năm, 15:10 26/02/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 25/02/2026, Công an phường Đông Hà tiếp nhận tin báo về tội phạm từ ông Hồ Sỹ Quý, Khu phố trưởng Khu phố 5. Nội dung tin báo cho biết: Khoảng 23 giờ 50 phút đêm ngày 24/02, một vụ cướp tài sản nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà bà Phạm Thị Mỵ (SN 1947, trú tại Khu phố 5, phường Đông Hà).

Trong lúc bà Mỵ đang ngủ, một nam thanh niên đã lẻn vào nhà, dùng vũ lực đe dọa, khống chế bà ngay trên giường và cướp 1 đôi bông tai bằng vàng 24k và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Tất Tân Toàn được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị

Công an phường Đông Hà đã lập tức triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày (25/2/2026), lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ hung thủ là Hồ Tất Tân Toàn (SN 2001, trú tại Khu phố 5, phường Đông Hà).

Tại cơ quan điều tra, Hồ Tất Tân Toàn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật liên quan bao gồm: 1 đôi bông tai vàng 24k và 1.274.000 đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan công an khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh liên quan vụ việc đỗ xe ngày Tết ở Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội.

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội thông báo truy tìm Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975, trú tại Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lực lượng CSGT đã xác định danh tính người điều khiển xe ô tô để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội).

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn đường sắt xảy ra tối 25/2 trên địa bàn xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) khiến chiếc ô tô tải bị biến dạng hoàn toàn, một người tử vong tại chỗ và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Pháp luật - 20 giờ trước

Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hành hung tài xế xe khách vì cho rằng phương tiện chắn trước cửa nhà, Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị Công an phường Mộc Châu bắt giữ để xử lý theo quy định.

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

