Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 25/02/2026, Công an phường Đông Hà tiếp nhận tin báo về tội phạm từ ông Hồ Sỹ Quý, Khu phố trưởng Khu phố 5. Nội dung tin báo cho biết: Khoảng 23 giờ 50 phút đêm ngày 24/02, một vụ cướp tài sản nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà bà Phạm Thị Mỵ (SN 1947, trú tại Khu phố 5, phường Đông Hà).

Trong lúc bà Mỵ đang ngủ, một nam thanh niên đã lẻn vào nhà, dùng vũ lực đe dọa, khống chế bà ngay trên giường và cướp 1 đôi bông tai bằng vàng 24k và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Đối tượng Hồ Tất Tân Toàn được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị

Công an phường Đông Hà đã lập tức triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày (25/2/2026), lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ hung thủ là Hồ Tất Tân Toàn (SN 2001, trú tại Khu phố 5, phường Đông Hà).

Tại cơ quan điều tra, Hồ Tất Tân Toàn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật liên quan bao gồm: 1 đôi bông tai vàng 24k và 1.274.000 đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.