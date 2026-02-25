Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Thứ tư, 19:30 25/02/2026 | Pháp luật
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.

Công an xã Bờ Y đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, truy tìm người đăng tải thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị bắt cóc .

Theo Công an xã Bờ Y, sáng 25/2, trên nhiều trang Facebook chia sẻ bài đăng với nội dung cháu H.V.Đ. và H.V.M. (cùng trú xã Bờ Y) bị bắt cóc hơn 3 ngày. Cha mẹ 2 cháu tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng.

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật - Ảnh 1.

Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an xã Bờ Y nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, cháu Đ. và M. đang đi học tại một trường mẫu giáo tại xã Bờ Y và không có dấu hiệu bị mất tích hay bắt cóc như thông tin đăng tải.

Theo Công an xã Bờ Y, đơn vị chưa tiếp nhận thông tin trình báo nào về việc 2 cháu bé bị mất tích. Qua xác minh thêm, 2 cháu trên đang được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa đi học tại trường mẫu giáo.

"Ban đầu, công an xác minh, do mâu thuẫn gia đình nên 2 cháu này được ông bà nội chăm sóc. Thông tin cho rằng 2 cháu mất tích là không đúng sự thật. Chúng tôi đang liên hệ với bố mẹ của 2 cháu bé để nắm thông tin và xử lý về các nội dung đăng tải" , đại diện Công an xã Bờ Y cho biết.

Công an xã Bờ Y khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị mất tích như trên mạng xã hội.

Mọi người cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hành hung tài xế xe khách vì cho rằng phương tiện chắn trước cửa nhà, Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị Công an phường Mộc Châu bắt giữ để xử lý theo quy định.

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay.

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Huy (SN 1986) vì cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng. Số tài sản bị trộm có tổng trị giá khoảng 245 triệu đồng.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ một đối tượng chủ chốt, thu giữ 22 bánh heroin.

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi này vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 22/2 - 23/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Xem nhiều

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Pháp luật

GĐXH - Công an Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ một đối tượng chủ chốt, thu giữ 22 bánh heroin.

Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạy

Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạy

Pháp luật
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Pháp luật
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Pháp luật
Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top