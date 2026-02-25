Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật
Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.
Công an xã Bờ Y đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, truy tìm người đăng tải thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị bắt cóc .
Theo Công an xã Bờ Y, sáng 25/2, trên nhiều trang Facebook chia sẻ bài đăng với nội dung cháu H.V.Đ. và H.V.M. (cùng trú xã Bờ Y) bị bắt cóc hơn 3 ngày. Cha mẹ 2 cháu tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng.
Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an xã Bờ Y nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, cháu Đ. và M. đang đi học tại một trường mẫu giáo tại xã Bờ Y và không có dấu hiệu bị mất tích hay bắt cóc như thông tin đăng tải.
Theo Công an xã Bờ Y, đơn vị chưa tiếp nhận thông tin trình báo nào về việc 2 cháu bé bị mất tích. Qua xác minh thêm, 2 cháu trên đang được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa đi học tại trường mẫu giáo.
"Ban đầu, công an xác minh, do mâu thuẫn gia đình nên 2 cháu này được ông bà nội chăm sóc. Thông tin cho rằng 2 cháu mất tích là không đúng sự thật. Chúng tôi đang liên hệ với bố mẹ của 2 cháu bé để nắm thông tin và xử lý về các nội dung đăng tải" , đại diện Công an xã Bờ Y cho biết.
Công an xã Bờ Y khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị mất tích như trên mạng xã hội.
Mọi người cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
