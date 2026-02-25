Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 25/2, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng có hành vi giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V. (SN 2005, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) về việc ngày 22/2 chị đánh rơi điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lệ. Sau đó, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Công an lấy lời khai đối tượng Nghĩa.



Trưa 23/2, một người sử dụng số điện thoại 0877.619.xx gọi điện cho chị V., cho biết đã nhặt được điện thoại và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (số 18 Hoàng Quốc Việt) để nhận lại tài sản.

Tại đây, chị V. gặp một nam thanh niên tự giới thiệu tên Tuấn, xưng là cán bộ Công an phường An Cựu, đồng thời đưa ra nhiều thông tin gian dối, nói đang giữ chiếc điện thoại nói trên.

Để tạo lòng tin, đối tượng xuất hiện trước khu vực trụ sở rồi dẫn nạn nhân ra bên ngoài. Sau đó, người này yêu cầu chị V. chuyển 6,5 triệu đồng để "giải quyết dân sự" và nhận lại tài sản.

Do tin tưởng, chị V. chuyển 4 triệu đồng vì không đủ số tiền như yêu cầu. Nhận tiền xong, đối tượng rời đi và hứa sẽ sớm trao trả điện thoại. Tuy nhiên, sau đó đối tượng không thực hiện như cam kết.

Qua xác minh, truy xét, Công an phường An Cựu xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2001, trú tại phường Phú Bài, TP Huế).

Nghĩa được xác định đã giả danh cán bộ Công an phường An Cựu, đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.