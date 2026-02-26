Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi
GĐXH - Vụ tai nạn đường sắt xảy ra tối 25/2 trên địa bàn xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) khiến chiếc ô tô tải bị biến dạng hoàn toàn, một người tử vong tại chỗ và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.
Tối ngày 25/2, liên quan đến vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội), thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô tải xảy ra tại Km15+700 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam.
Theo đó, vào khoảng 19h51 khi đoàn tàu SE, do đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa khách, đang di chuyển theo hướng từ Văn Điển đi Thường Tín. Khi đến địa điểm trên, đoàn tàu do lái tàu Hoàng Minh Hải điều khiển đã va chạm trực diện với ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-792.88 đang băng qua đường ray.
Cú tông trực diện đã khiến tài xế điều khiển xe tải là anh Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1974, trú tại xã Mê Linh, Hà Nội) đã tử vong ngay tại chỗ do chấn thương quá nặng. Trong khi đó, một nạn nhân khác cùng ngồi trên xe tải là anh Đỗ Như Hùng (sinh năm 1985, trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bị đa chấn thương nghiêm trọng.
Khoảnh khắc xe tải bị tàu hỏa tông trúng khiến 2 người thương vong.
Ngay sau khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi cabin biến dạng, anh Hùng đã được chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ngay khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường và tổ chức các biện pháp khắc phục hậu quả.
Lực lượng công an phối hợp cùng nhân viên ngành đường sắt hiện đang tích cực làm việc để điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng này. Công tác khám nghiệm hiện trường đang được triển khai kỹ lưỡng nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
