Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Sáng 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) công bố quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Gây rối trật tự công cộng.



Nguyễn Viết Linh tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Viết Linh là đối tượng liên quan vụ việc "khóa đầu, khóa đuôi" ô tô tại phường Trần Phú, gây xôn xao dư luận vào ngày 18/2 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng sáng 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), tại tuyến đường Quang Lĩnh, anh P.A.T trong lúc đi chúc Tết đã gặp ô tô màu trắng do Nguyễn Viết Linh điều khiển đỗ chắn gần hết lối đi.

Khi được đề nghị di chuyển phương tiện, Linh không chấp hành mà còn điều thêm một xe khác đến chắn phía sau, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi lực lượng Công an phường Trần Phú vào cuộc, các phương tiện chắn đường mới được di chuyển.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, kèm theo lời nói mang tính thách thức, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc theo quy định pháp luật.