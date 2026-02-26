Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, xử lý trường hợp tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng khi điều khiển ô tô lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh xe ô tô biển kiểm soát 89A-504.xx di chuyển trên đường Vũ Đức Thận, tài xế để trẻ em ngồi phía trước, ngay vị trí vô lăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh người dân ghi lại sáng 22/2 trên đường Vũ Đức Thận. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 5 đã xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.T.T (SN 1981, quê Hưng Yên) và mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Đ.T.T thừa nhận chiều 22/2/2026 đã để cháu nhỏ ngồi phía trước vô lăng trong quá trình điều khiển xe trên đường Vũ Đức Thận.

CSGT làm việc với lái xe. Ảnh: CACC

Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt anh Đ.T.T về hành vi "Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em" theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc để trẻ nhỏ ngồi cùng hàng ghế lái hoặc bế trẻ khi điều khiển phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

