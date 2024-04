Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Lợi ích của việc tra cứu giấy phép lái xe

Giấy phép lái xe (còn được gọi là bằng lái xe) là một loại giấy phép, chứng chỉ do cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, cho phép người đó được phép vận hành, lưu thông, tham gia giao thông bằng xe cơ giới như xe máy, ô tô, xe bus, xe tải…

Giấy phép lái xe (GPLX) được chia thành các hạng, tương ứng với độ tuổi và loại phương tiện được phép điều khiển.

Giấy phép lái xe được cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Sở GTVT địa phương cấp đối với những cá nhân đã thi sát hạch lái xe. Nó là bằng chứng chứng minh đủ điều kiện điều khiển xe cơ giới.

Tuy nhiên, có rất nhiều đối tượng làm giả loại giấy tờ này có mưu đồ xấu hoặc kiếm lời bất chính. Do đó việc tra cứu giấy phép lái xe theo tên giúp chủ phương tiện cũng như cơ quan chức năng có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy phép lái xe có phù hợp với cơ sở dữ liệu của Tổng cục đường bộ Việt Nam hay không.

Giúp cho chủ xe có thể kiểm tra thông tin giấy phép lái xe của mình xem có chính xác hay không. Nếu không chính xác thì có thể tiến hành đính chính và sửa chữa.

Bên cạnh đó, chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện các bằng lái xe giả. Hoặc một số trường hợp bằng lái xe bị sai thông tin từ đó có thể tiến hành điều chỉnh một cách nhanh chóng, kịp thời.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

4 cách tra cứu giấy phép lái xe chính xác nhất 2024

Tra cứu giấy phép lái xe tại website của Cục Đường bộ Việt Nam

Bước 1: Truy cập link: https://gplx.gov.vn/

Để tra cứu giấy phép lái xe thật giả người dân nên truy cập tại trang web điện tử chính thức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

gplx.gov.vn tra cứu giấy phép lái xe là trang thông tin điện tử chính thức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tra cứu bằng lái xe. Trang web được giám sát chặt chẽ của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đảm bảo thông tin chính thống, chuẩn xác nhất. Do đó để tra cứu giấy phép lái xe thật giả người dân nên truy cập tại trang web này.

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu gồm:

Loại GPLX: Chọn mục tương ứng với giấy phép lái xe đang cần kiểm tra trong số 3 tùy chọn gồm:

GPLX PET (có thời hạn): Các loại bằng lái xe hạng A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE.

GPLX PET (không thời hạn): Gồm các loại bằng lái xe hạng A1, A2 và A3.

GPLX cũ (làm bằng giấy bìa): Nếu bằng lái xe của bạn được cấp trước tháng 7/2013 sẽ được ép nhựa bên ngoài.

Số GPLX: Là dãy số đỏ bên dưới dòng chữ GIẤY PHÉP LÁI XE.

Ngày/tháng/năm sinh:

Giấy phép lái xe PET: Nhập ngày sinh theo cú pháp: yyyyMMdd. Ví dụ: Sinh ngày 19/02/1994 thì nhập dãy số 19940219.

Giấy phép lái xe cũ: Chỉ cần nhập vào năm sinh. Ví dụ: Sinh ngày 20/11/1982 thì nhập số 1982.

Nhập Mã bảo vệ: Mã bảo vệ theo các ký tự hiển thị trên màn hình.

Bước 3: Nhập xong thông tin, nhấn vào nút Tra cứu giấy phép lái xe.

Hệ thống sẽ trả kết quả như sau:

- Trường hợp 1: Nếu hiện đầy đủ và đúng với thông tin về tra cứu giấy phép lái xe như họ tên, hạng xe số seri, ngày trúng tuyển, nơi cấp, ngày cấp và ngày hết hạn thì giấy phép lái xe là thật.

- Trường hợp 2: Thông tin trả về không khớp với giấy phép lái xe thì là giả.

- Trường hợp 3: Hệ thống báo không tìm thấy số giấy phép lái xe đã nhập. Lúc này, hãy kiểm tra lại xem đã nhập đúng thông tin hay chưa. Nếu nhập đúng thì lại có 2 khả năng xảy ra: giấy phép lái xe đó là giả hoặc do thông tin chưa được cập nhật lên hệ thống. Người lái xe cần liên hệ Sở GTVT nơi cấp giấy phép lái xe để cập nhật thông tin.

Một vài trường hợp đặc biệt cần lưu ý:

Nếu bằng lái xe được cấp từ rất lâu về trước, có từ những năm 1990 - 1995 thì thông tin có thể chưa cập nhật. Lúc này, hãy mang hồ sơ gốc và giấy phép lái xe lên Sở GTVT để được đổi sang PET mới.

Đối với bằng lái xe hạng A2 được cấp trong khoảng từ năm 1995 - 1999, nếu thông tin không cập nhật trên tổng cục và không có hồ sơ gốc thì khi đổi lại sẽ bị hạ xuống bằng A1.

Tổng cục Đường bộ chỉ quản lý những bằng lái dân sự do Sở GTVT cấp. Với bằng lái Quân sự do Công an cấp thì không quản lý. Những trường hợp có GPLX Quân Sự do Công an cấp, hãy liên hệ với cơ quan cấp bằng để được hướng dẫn đổi lại.

Tra cứu giấy phép lái xe bằng tin nhắn SMS

Cách tra cứu giấy phép lái xe bằng tin nhắn chỉ áp dụng đối với giấy phép lái xe loại mới làm bằng vật liệu PET.

Để tra cứu bằng lái xe, soạn tin nhắn theo cú pháp:

TC [dấu cách] [Số GPLX] gửi 0936 083 578 hoặc 0936 081 778

Ví dụ: TC AS153491 gửi 0936 083 578.

Phí tin nhắn: 500 - 2.000đ/tin nhắn.

Sau khi gửi tin nhắn thành công, hệ thống sẽ tự động phản hồi lại các thông tin về giấy phép lái xe cần tra cứu đến số điện thoại của bạn, bao gồm: Hạng bằng lái, số seri, ngày hết hạn, trạng thái vi phạm (nếu có)...

Tra cứu giấy phép lái xe bằng mã QR trên bằng lái xe

Người dân có thể tra cứu giấy phép lái xe bằng mã QR.

Cách tra cứu giấy phép lái xe bằng mã QR chỉ áp dụng được đối với bằng lái xe có in mã QR ở mặt sau của giấy phép lái xe.

Theo Khoản 6, Điều 47 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được sửa bởi Thông tư 38/2019/TT-BGTVT:

"Loại giấy phép lái xe có mã hai chiều (QR) được cấp từ ngày 01/6/2020. Mã này dùng để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe".

Mã QR này sẽ được in ở góc trái của mặt sau, trên tất cả các loại giấy phép lái xe các hạng như A1, B1, B2, D... bằng thẻ nhựa PET. Mã QR được tích hợp nhằm giúp cho các lực lượng chức năng có thể nhanh chóng đọc và giải mã các thông tin được in trên GPLX và liên kết với hệ thống thông tin quản lý GPLX để xem xét về tính hợp lệ.

Để tra cứu giấy phép lái xe bằng mã QR, có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng hỗ trợ tính năng quét mã QR như Zalo, Barcode Việt, Quét mã QR…

Bước 2: Chọn tính năng quét mã QR trên ứng dụng sau đó hướng camera của thiết bị vào mã QR được in ở mặt sau GPLX.

Bước 3: Xem thông tin được mã hóa trong mã QR.

Nếu GPLX hợp lệ, trên màn hình thiết bị sẽ hiển thị các thông tin gồm:

Tên, ngày sinh của cá nhân sở hữu bằng lái.

Hạng giấy phép lái xe.

Nơi cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp thứ 2, nếu không quét ra thông tin từ mã QR thì chứng tỏ GPLX đó là giả.

Tra cứu bằng lái xe bằng căn cước công dân gắn chip

Thông qua Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, người dân có thể tra cứu bằng lái xe nếu giấy phép lái xe của người đó đã được tích hợp trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các bước tra cứu bằng lái xe theo CCCD như sau:

Bước 1: Tải ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.

Lưu ý, nếu chưa có tài khoản, nhấn Đăng ký và điền đầy đủ các thông tin như hệ thống yêu cầu.

Bước 3: Chọn tính năng Quét mã QR sau đó hướng camera vào mã QR trên CCCD gắn chip để quét mã.

Bước 4: Xem thông tin về giấy phép lái xe.

Trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc không hợp lệ sẽ bị cảnh sát giao thông xử lý theo quy định.

Một số thắc mắc khi tra cứu giấy phép lái xe

Tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ như thế nào?

Căn cứ Điểm b, Khoản 64 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì thời hạn tạm giữ giấy phép phép lái xe không quá 07 ngày làm việc. Trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn tạm giữ không quá 10 ngày làm việc. Thời hạn tạm giữ này có thể được kéo dài nhưng không quá 02 tháng.

Khi bị Cảnh sát giao thông tạm giữ bằng lái, không thể tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ. Tuy nhiên nếu nhớ số giấy phép lái xe, lái xe vẫn có thể tra cứu các thông tin cơ bản liên quan đến giấy phép lái xe theo các cách đã nêu ở trên.

Cách 1. Tra cứu bằng lái xe tại Website của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cách 2. Tra cứu giấy phép lái xe bằng tin nhắn.

Cách 3. Tra cứu giấy phép lái xe bằng mã QR.

Cách 4. Tra cứu bằng lái xe theo CCCD gắn chip.

Nếu muốn tra cứu lỗi vi phạm giao thông dẫn tới việc bị tạm giữ giấy phép lái xe, tham khảo các cách sau:

Cách 1: Tra cứu trên website Cục Cảnh sát giao thông.

Cách 2: Kiểm tra phạt nguội ô tô trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cách 3: Kiểm tra trực tiếp trên website của Sở Giao thông Vận tải.

Vì sao cần tra cứu giấy phép lái xe theo tên?

Tra cứu giấy phép lái xe theo tên là việc tìm kiếm thông tin về GPLX của một người bằng cách nhập tên của họ vào hệ thống tra cứu. Thông tin trả về sẽ bao gồm trạng thái hợp lệ của giấy phép và các chi tiết khác liên quan.

Việc tra cứu giấy phép lái xe theo tên giúp kiểm tra tính hợp lệ của GPLX của một người nào đó nhanh chóng. Từ đó đảm bảo rằng họ có quyền tham gia giao thông một cách hợp pháp và an toàn.

Tra cứu giấy phép lái xe theo tên thế nào?

Để tra cứu giấy phép lái xe theo tên, bạn hãy truy cập vào hệ thống tra cứu của cơ quan quản lý giao thông sau đó nhập tên của người cần tra cứu và theo dõi hướng dẫn trên trang web. Link tra cứu: https://gplx.gov.vn.

Khi phát hiện giấy phép lái xe của mình là giả cần làm gì?

Giấy phép lái xe là loại giấy tờ vô cùng quan trọng. Đây là cơ sở chứng minh pháp lý, đảm bảo tính hợp pháp của người điều khiển phương tiện giao thông. Nếu tra cứu giấy phép lái xe phát biện bị làm giả, cần nhanh chóng báo với cơ quan chức năng để được trợ giúp xử lý.

Sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc không hợp lệ bị xử lý thế nào?

Hành vi làm giả giấy phép lái xe hoặc GPLX không hợp lệ do đã bị hết hạn, khi điều khiển phương tiện giao thông có thể bị công an xử lý. Mức án phạt sẽ được căn cứ theo tùy từng hành vi, tính chất vi phạm.