Bật mí số vận tướng người cằm chẻ: Sở hữu một kì tài vô cùng đặc biệt, vận mệnh tươi sáng bất ngờ

Thứ năm, 16:14 06/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo nhân tướng học, người cằm chẻ là người có óc sáng tạo, thông minh, quý tướng sang hiền, luôn gặp may mắn... Tuy nhiên ở mỗi giới tính cằm chẻ nam hay cằm chẻ nữ lại có sự khác nhau.

Cằm chẻ là gì?

Trong nhân tướng học, cằm chẻ hay được gọi là cằm bổ đôi là kiểu cằm có lúm đồng tiền hay cằm có vết lõm ở giữa, tạo cảm giác giống như cằm được chia ra làm 2 phần và điểm hội tụ ở giữa tạo nên điểm nhấn cho gương mặt.

Cằm chẻ là đặc điểm có thể xuất hiện ở cả nam và nữ. Đây là đặc điểm bẩm sinh và không thể bị mất đi theo thời gian.

Đặc điểm của cằm chẻ dễ nhận thấy nhất:

- Khuôn cằm chia đôi, được ngăn cách 1 vết/ đường ngắn lõm ở giữa.

- 2 bên cằm chia đôi cân đối.

- Đường lõm mờ hay sâu tuỳ hình dạng.

- Đường lõm dài hay ngắn tuỳ khuôn mặt.

Nếu bạn sở hữu chiếc cằm chẻ, không chỉ giúp gây ấn tượng với người đối diện mà còn khiến khuôn mặt của bạn trở nên thanh thoát và quyến rũ hơn nhiều.

Bật mí số vận tướng người cằm chẻ: Sở hữu một kì tài vô cùng đặc biệt, vận mệnh tươi sáng bất ngờ - Ảnh 1.

Cằm chẻ là đặc điểm có thể xuất hiện ở cả nam và nữ. Ảnh minh họa: TL

Người cằm chẻ đẹp hay xấu?

Theo quan điểm người xưa, khuôn cằm chẻ được xem làm đặc điểm tạo nên sự cân đối hài hòa của một gương mặt từ ưa nhìn đến đẹp. Phụ nữ hay nam giới sở hữu chiếc cằm chẻ thì họ đều có vẻ đẹp cuốn hút.

Trong thế giới hiện nay, đặc điểm dáng cằm chẻ vẫn được xem là một trong những điểm nhiều người muốn sở hữu.

Ý nghĩa tướng số người cằm chẻ

Theo quan niệm tướng số, những người sở hữu cằm chẻ thường có tính cách rất mạnh mẽ, luôn nỗ lực, cố gắng thể hiện năng lực bản thân. Cằm chẻ nữ và cằm chẻ nam sẽ có những ý nghĩa khác nhau.

Nữ giới cằm chẻ

Phụ nữ sở hữu cằm chẻ có thể gặp nhiều may mắn cũng như thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Theo tướng số học, phụ nữ sở hữu đặc điểm cằm này được cho là có đầu óc, nhanh nhẹn, dễ gần nên được nhiều người yêu quý. Phụ nữ cằm chẻ thích khám phá những cái mới, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Nhờ đó con đường sự nghiệp của họ hứa hẹn sẽ thành công, thậm chí có thể trở thành những nhà lãnh đạo rất tài ba.

Bên cạnh đó, phụ nữ cằm chẻ còn được đánh giá cao bởi đức tính thẳng thắn, bướng bỉnh. Họ luôn thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng và hoàn toàn không có lối sống giả tạo hay xu nịnh.

Tuy là mẫu người khá mạnh mẽ nhưng con gái cằm chẻ lại có ưu điểm là rất chung thủy trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu, họ tỏ ra là một cô gái hiện đại và có thể chủ động trong việc xây dựng tình cảm.

Bật mí số vận tướng người cằm chẻ: Sở hữu một kì tài vô cùng đặc biệt, vận mệnh tươi sáng bất ngờ - Ảnh 2.

Đàn ông cằm chẻ luôn có sức hút vô cùng đặc biệt với người khác giới nhờ vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ. Ảnh minh họa: TL

Nam giới cằm chẻ

Nhân tướng học cũng chỉ ra rằng, những người đàn ông cằm chẻ là những người có tính cách quảng giao, hòa đồng, phóng khoáng, có tầm nhìn, có tư duy logic và biết nhìn xa trông rộng. Là tướng của quý nhân, tiền đồ luôn mở rộng.

Người đàn ông có cằm chẻ thường là người thông minh, logic, đầu óc nhanh nhạy nên khá thành công trong con đường sự nghiệp. Họ luôn đề cao tính kiên trì, nỗ lực trong công việc, luôn phấn đấu vì mục tiêu dài hạn.

Tuýp đàn ông cằm chẻ là người kiên trì, luôn nỗ lực trong công việc của mình và luôn khát khao thành công. Tuy nhiên đôi lúc họ hay có suy nghĩ tiêu cực, cực đoan.

Đàn ông cằm chẻ luôn có sức hút vô cùng đặc biệt với người khác giới nhờ vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ. Đàn ông có tướng cằm chẻ thường sung túc về mặt gia đình, nhà cửa êm ấm, ít gặp trắc trở, làm gì cũng thuận lợi.

* Những thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

L.Vũ (th)
