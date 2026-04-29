Bật mí tiêu chí quan trọng khi chọn ngày đại cát làm nhà

Hợp tuổi gia chủ: Yếu tố "Nhân hòa" hàng đầu

Tiêu chí đầu tiên và cốt lõi là ngày giờ phải tương hợp với bản mệnh của chủ nhà. Một ngày được coi là đại cát khi đảm bảo:

Không phạm các hạn lớn: Gia chủ không trong năm phạm Kim Lâu, Hoang Ốc hay Tam Tai. Nếu phạm, cần tiến hành thủ tục mượn tuổi để đảm bảo sự hanh thông.

Tránh xung khắc Can Chi: Ngày chọn không được nằm trong nhóm Tứ hành xung, Lục xung hay Lục hại với tuổi gia chủ. Đặc biệt, Thiên can của ngày không được khắc Thiên can của tuổi.

Chọn ngày giờ Hoàng đạo: Đón nhận "Thiên thời"

Ngày Hoàng đạo là thời điểm các luồng năng lượng tốt trong vũ trụ hội tụ mạnh mẽ nhất.

Ưu tiên sao cát tinh: Nên chọn những ngày có các sao tốt chủ sự khởi tạo như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, hay Giải Thần. Những sao này có khả năng hóa giải các hung tinh nhỏ khác.

Giờ đẹp: "Được ngày không bằng được giờ". Việc khởi công vào đúng giờ Hoàng đạo giúp kích hoạt khí mạch của đất đai, mang lại may mắn ngay từ viên gạch đầu tiên.

Hợp mục đích công việc (động thổ – đổ mái – nhập trạch)

Trong phong thủy, mỗi nghi thức mang một tính chất khí khác nhau. Do đó, tiêu chí chọn ngày cho từng giai đoạn cũng có sự khác biệt:

Động thổ: Cần ngày có trực tốt (như trực Kiến, trực Mãn, trực Bình, trực Thành).

Đổ mái/cất nóc: Cần ngày mang tính ổn định, vững chãi.

Nhập trạch: Cần ngày mang tính hội tụ, sinh sôi tài lộc. Tuyệt đối không nên dùng chung một ngày tốt cho tất cả các việc một cách tùy tiện.

Loại bỏ các ngày xấu và sát khí

"Tránh hung trước khi tìm cát" là nguyên tắc bất di bất dịch. Gia chủ cần tuyệt đối loại bỏ các ngày:

Ngày Bách kỵ dân gian: Tam Nương, Nguyệt Kỵ.

Ngày mang sát khí mạnh: Sát chủ, Thọ tử, Không vong, Vãng vong. Những ngày này thường gây ra sự trục trặc về nhân sự, hỏng hóc máy móc hoặc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người trực tiếp thi công.

Phù hợp với hướng nhà: Yếu tố "Địa lợi"

Đây là tiêu chí mà nhiều người thường bỏ qua. Một ngày tốt phải tương thích với phương vị (hướng) của ngôi nhà:

Tránh xung đột hướng: Ngày động thổ không được xung với hướng nhà.

Tránh đại sát lưu niên: Tuyệt đối không động thổ vào ngày mà các đại sát tinh như Thái Tuế, Tam Sát hay Ngũ Hoàng đang ngự trị tại hướng đó trong năm. Nếu phạm phải, dễ dẫn đến những điều khó lường cho gia đình.

Kết hợp giờ đẹp và người hợp tuổi

Để tăng cường tối đa cát khí cho công trình, bước cuối cùng trong việc chọn ngày đại cát là sự phối hợp giữa thời điểm và con người:

Đúng giờ khởi công: Buổi lễ cần diễn ra chính xác vào giờ lành đã định.

Người đứng lễ: Người thực hiện nghi thức động thổ phải là người hợp tuổi với năm đó (có thể là gia chủ hoặc người được mượn tuổi), tâm thế vui vẻ, đức độ để truyền năng lượng tích cực vào mảnh đất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

