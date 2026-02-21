Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 19/2 đến 12h00 ngày 20/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 40 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" đã tự động phát hiện 22 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại trục đường Lê Văn Lương, một tín hiệu tích cực được ghi nhận khi hệ thống không phát hiện bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt ngày Mồng 4 Tết.

Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), áp lực giao thông duy trì ở mức cao với 20.319 lượt phương tiện đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình đạt 72 km/h.

Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã bổ sung vào danh sách xử lý 07 trường hợp vi phạm về tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Toàn bộ danh sách vi phạm ghi nhận trong ngày 20/2 đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các bước xử phạt nguội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, tránh tâm lý chủ quan khi đường sá vẫn còn tương đối thông thoáng để đảm bảo một hành trình an toàn cho bản thân và gia đình.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

1 19-02-2026 17:29:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B617359 Trắng 2 19-02-2026 17:19:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18X14948 Trắng 3 19-02-2026 17:02:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL00138 Trắng 4 19-02-2026 16:56:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC34169 Trắng 5 19-02-2026 16:33:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K162030 Trắng 6 19-02-2026 15:57:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28D100179 Trắng 7 19-02-2026 15:38:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B138320 Trắng 8 19-02-2026 15:38:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C182519 Trắng 9 19-02-2026 15:24:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P156085 Trắng 10 19-02-2026 15:09:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y88277 Trắng 11 19-02-2026 14:50:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC17803 Trắng 12 19-02-2026 12:07:04 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30H23988 Trắng 13 19-02-2026 11:57:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P44514 Trắng 14 19-02-2026 11:38:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59S194906 Trắng 15 19-02-2026 11:38:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G206395 Trắng 16 19-02-2026 11:14:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G120976 Trắng 17 19-02-2026 10:39:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V89100 Trắng 18 19-02-2026 10:06:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33P92643 Trắng 19 19-02-2026 09:41:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y89337 Trắng 20 19-02-2026 09:09:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P70252 Trắng 21 19-02-2026 09:03:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC05586 Trắng 22 20-02-2026 07:28:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K213961 Trắng 23 19-02-2026 16:53:15 Không đội mũ Xe mô tô 29BC11182 Trắng 24 19-02-2026 15:26:37 Không đội mũ Xe mô tô 29MD194426 Trắng 25 19-02-2026 13:52:39 Không đội mũ Xe mô tô 33R19759 Trắng 26 19-02-2026 13:04:02 Không đội mũ Xe mô tô 29B223374 Trắng 27 19-02-2026 12:48:02 Không đội mũ Xe mô tô 29S35477 Trắng 28 19-02-2026 12:26:51 Không đội mũ Xe mô tô 21K115319 Trắng 29 19-02-2026 11:29:39 Không đội mũ Xe mô tô 29P140289 Trắng 30 19-02-2026 11:00:37 Không đội mũ Xe mô tô 29L191406 Trắng 31 19-02-2026 10:47:06 Không đội mũ Xe mô tô 30H93452 Trắng 32 19-02-2026 10:34:09 Không đội mũ Xe mô tô 29B148884 Trắng 33 19-02-2026 10:30:38 Không đội mũ Xe mô tô 30L31893 Trắng 34 19-02-2026 09:46:53 Không đội mũ Xe mô tô 88B104222 Trắng 35 19-02-2026 09:09:30 Không đội mũ Xe mô tô 30P70252 Trắng 36 19-02-2026 08:14:54 Không đội mũ Xe mô tô 29L562663 Trắng 37 19-02-2026 07:58:32 Không đội mũ Xe mô tô 29P149342 Trắng 38 19-02-2026 07:54:49 Không đội mũ Xe mô tô 29AA67188 Trắng 39 19-02-2026 20:29:08 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách 29E33480 Vàng 40 19-02-2026 20:00:39 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách 29B05342 Vàng