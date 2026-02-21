Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2
GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 19/2 đến 12h00 ngày 20/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 40 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" đã tự động phát hiện 22 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Tại trục đường Lê Văn Lương, một tín hiệu tích cực được ghi nhận khi hệ thống không phát hiện bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt ngày Mồng 4 Tết.
Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), áp lực giao thông duy trì ở mức cao với 20.319 lượt phương tiện đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình đạt 72 km/h.
Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã bổ sung vào danh sách xử lý 07 trường hợp vi phạm về tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Toàn bộ danh sách vi phạm ghi nhận trong ngày 20/2 đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các bước xử phạt nguội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, tránh tâm lý chủ quan khi đường sá vẫn còn tương đối thông thoáng để đảm bảo một hành trình an toàn cho bản thân và gia đình.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|1
|19-02-2026 17:29:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B617359
|Trắng
|2
|19-02-2026 17:19:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18X14948
|Trắng
|3
|19-02-2026 17:02:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL00138
|Trắng
|4
|19-02-2026 16:56:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC34169
|Trắng
|5
|19-02-2026 16:33:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K162030
|Trắng
|6
|19-02-2026 15:57:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28D100179
|Trắng
|7
|19-02-2026 15:38:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B138320
|Trắng
|8
|19-02-2026 15:38:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C182519
|Trắng
|9
|19-02-2026 15:24:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P156085
|Trắng
|10
|19-02-2026 15:09:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Y88277
|Trắng
|11
|19-02-2026 14:50:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC17803
|Trắng
|12
|19-02-2026 12:07:04
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30H23988
|Trắng
|13
|19-02-2026 11:57:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P44514
|Trắng
|14
|19-02-2026 11:38:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|59S194906
|Trắng
|15
|19-02-2026 11:38:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G206395
|Trắng
|16
|19-02-2026 11:14:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G120976
|Trắng
|17
|19-02-2026 10:39:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V89100
|Trắng
|18
|19-02-2026 10:06:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33P92643
|Trắng
|19
|19-02-2026 09:41:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y89337
|Trắng
|20
|19-02-2026 09:09:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P70252
|Trắng
|21
|19-02-2026 09:03:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BC05586
|Trắng
|22
|20-02-2026 07:28:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K213961
|Trắng
|23
|19-02-2026 16:53:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC11182
|Trắng
|24
|19-02-2026 15:26:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29MD194426
|Trắng
|25
|19-02-2026 13:52:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|33R19759
|Trắng
|26
|19-02-2026 13:04:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B223374
|Trắng
|27
|19-02-2026 12:48:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S35477
|Trắng
|28
|19-02-2026 12:26:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21K115319
|Trắng
|29
|19-02-2026 11:29:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P140289
|Trắng
|30
|19-02-2026 11:00:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L191406
|Trắng
|31
|19-02-2026 10:47:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30H93452
|Trắng
|32
|19-02-2026 10:34:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B148884
|Trắng
|33
|19-02-2026 10:30:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30L31893
|Trắng
|34
|19-02-2026 09:46:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|88B104222
|Trắng
|35
|19-02-2026 09:09:30
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30P70252
|Trắng
|36
|19-02-2026 08:14:54
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L562663
|Trắng
|37
|19-02-2026 07:58:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P149342
|Trắng
|38
|19-02-2026 07:54:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA67188
|Trắng
|39
|19-02-2026 20:29:08
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô khách
|29E33480
|Vàng
|40
|19-02-2026 20:00:39
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô khách
|29B05342
|Vàng
