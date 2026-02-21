Mới nhất
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Thứ bảy, 14:57 21/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 19/2 đến 12h00 ngày 20/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 40 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" đã tự động phát hiện 22 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Hà Nội ghi nhận 40 vi phạm giao thông ngày Mồng 4 Tết với Camera AI - Ảnh 1.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại trục đường Lê Văn Lương, một tín hiệu tích cực được ghi nhận khi hệ thống không phát hiện bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt ngày Mồng 4 Tết.

Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), áp lực giao thông duy trì ở mức cao với 20.319 lượt phương tiện đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình đạt 72 km/h.

Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã bổ sung vào danh sách xử lý 07 trường hợp vi phạm về tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Toàn bộ danh sách vi phạm ghi nhận trong ngày 20/2 đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các bước xử phạt nguội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, tránh tâm lý chủ quan khi đường sá vẫn còn tương đối thông thoáng để đảm bảo một hành trình an toàn cho bản thân và gia đình.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

119-02-2026 17:29:49Vượt đèn đỏXe mô tô17B617359Trắng
219-02-2026 17:19:52Vượt đèn đỏXe mô tô18X14948Trắng
319-02-2026 17:02:18Vượt đèn đỏXe mô tô29BL00138Trắng
419-02-2026 16:56:38Vượt đèn đỏXe mô tô29AC34169Trắng
519-02-2026 16:33:58Vượt đèn đỏXe mô tô29K162030Trắng
619-02-2026 15:57:53Vượt đèn đỏXe mô tô28D100179Trắng
719-02-2026 15:38:39Vượt đèn đỏXe mô tô29B138320Trắng
819-02-2026 15:38:38Vượt đèn đỏXe mô tô29C182519Trắng
919-02-2026 15:24:32Vượt đèn đỏXe mô tô29P156085Trắng
1019-02-2026 15:09:58Vượt đèn đỏXe mô tô30Y88277Trắng
1119-02-2026 14:50:22Vượt đèn đỏXe mô tô29AC17803Trắng
1219-02-2026 12:07:04Vượt đèn đỏÔ tô con30H23988Trắng
1319-02-2026 11:57:42Vượt đèn đỏXe mô tô30P44514Trắng
1419-02-2026 11:38:59Vượt đèn đỏXe mô tô59S194906Trắng
1519-02-2026 11:38:27Vượt đèn đỏXe mô tô29G206395Trắng
1619-02-2026 11:14:11Vượt đèn đỏXe mô tô29G120976Trắng
1719-02-2026 10:39:23Vượt đèn đỏXe mô tô29V89100Trắng
1819-02-2026 10:06:46Vượt đèn đỏXe mô tô33P92643Trắng
1919-02-2026 09:41:26Vượt đèn đỏXe mô tô29Y89337Trắng
2019-02-2026 09:09:31Vượt đèn đỏXe mô tô30P70252Trắng
2119-02-2026 09:03:53Vượt đèn đỏXe mô tô29BC05586Trắng
2220-02-2026 07:28:03Vượt đèn đỏXe mô tô29K213961Trắng
2319-02-2026 16:53:15Không đội mũXe mô tô29BC11182Trắng
2419-02-2026 15:26:37Không đội mũXe mô tô29MD194426Trắng
2519-02-2026 13:52:39Không đội mũXe mô tô33R19759Trắng
2619-02-2026 13:04:02Không đội mũXe mô tô29B223374Trắng
2719-02-2026 12:48:02Không đội mũXe mô tô29S35477Trắng
2819-02-2026 12:26:51Không đội mũXe mô tô21K115319Trắng
2919-02-2026 11:29:39Không đội mũXe mô tô29P140289Trắng
3019-02-2026 11:00:37Không đội mũXe mô tô29L191406Trắng
3119-02-2026 10:47:06Không đội mũXe mô tô30H93452Trắng
3219-02-2026 10:34:09Không đội mũXe mô tô29B148884Trắng
3319-02-2026 10:30:38Không đội mũXe mô tô30L31893Trắng
3419-02-2026 09:46:53Không đội mũXe mô tô88B104222Trắng
3519-02-2026 09:09:30Không đội mũXe mô tô30P70252Trắng
3619-02-2026 08:14:54Không đội mũXe mô tô29L562663Trắng
3719-02-2026 07:58:32Không đội mũXe mô tô29P149342Trắng
3819-02-2026 07:54:49Không đội mũXe mô tô29AA67188Trắng
3919-02-2026 20:29:08Không thắt dây đai an toànÔ tô khách29E33480Vàng
4019-02-2026 20:00:39Không thắt dây đai an toànÔ tô khách29B05342Vàng
Hà Nội ghi nhận 40 vi phạm giao thông ngày Mồng 4 Tết với Camera AI - Ảnh 2.Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.

