Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quả

Ăn rau cải bó xôi có tốt không?

Rau cải bó xôi cũng giống như các loại rau xanh ăn lá khác, có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin, chất xơ và một số khoáng chất phong phú nên thường được dùng để chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g cải bó xôi có chứa 2,7-3,57mg sắt, trong khi đó 100g thịt bò chứa 2,6mg sắt. Như vậy, hàm lượng sắt trong cải bó xôi cao hơn hẳn so với thịt bò.

Cải bó xôi không chỉ chứa nhiều sắt mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu khác cho cơ thể. Số liệu trên USDA cho thấy trong 100g cải bó xôi nấu chín còn chứa 2,97g protein; 2,4g chất xơ; 0,43g đường, 136mg canxi; 466mg kali; 87mg magiê và các khoáng chất khác như phốt pho, kẽm, đồng, mangan, selen,...

Cải bó xôi cũng chứa nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K.

Với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, cải bó xôi được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao. Trên trang web của phòng khám Cleveland Clinic, Mỹ, chuyên gia dinh dưỡng Kayla Kopp nhận xét: “Rau cải bó xôi là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn nên tiêu thụ. Chúng rất dễ ăn, dù ăn sống hay nấu chín. Mọi người cũng có thể dùng cải bó xôi vào các món salad, làm sinh tố và chế biến thành các món ăn chính”.

Công dụng của cải bó xôi với sức khỏe

Giúp giải độc gan

Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ (AJCN) cho thấy, việc tiêu thụ rau cải bó xôi thường xuyên giúp tăng nồng độ glutathione - một chất chống oxy hóa nội sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải độc của gan.

Nhờ lượng vitamin K và folate dồi dào, cải bó xôi còn hỗ trợ quá trình tổng hợp protein và cải thiện chức năng gan ở những người có bệnh lý gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Tốt cho thận

Thận đóng vai trò lọc máu và điều chỉnh huyết áp. Một trong những yếu tố quan trọng giúp thận khỏe mạnh là kiểm soát huyết áp và giảm gánh nặng lọc các độc chất trong máu. Kali và magie trong cải bó xôi giúp duy trì huyết áp ổn định, đồng thời hỗ trợ cân bằng điện giải.

Tuy nhiên, với những người suy thận giai đoạn cuối, cần tham khảo ý kiến bác sĩ vì lượng kali cao có thể là con dao hai lưỡi nếu chức năng lọc kali của thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Tốt cho não bộ

Tuổi sinh học của não là yếu tố dự báo mạnh mẽ về tuổi thọ. Trong đó cải bó xôichứa nhiều folate, chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật có lợi cho não, giúp làm chậm suy giảm nhận thức do tuổi tác. Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người ăn nhiều rau lá xanh có chức năng nhận thức tốt hơn và tốc độ suy giảm trí tuệ chậm hơn.

Duy trì cân nặng ổn định

Rau cải bó xôi chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm táo bón và duy trì cân nặng ổn định. Bên cạnh đó, rau cải bó xôi còn ít calo nên là lựa chọn tốt cho những người muốn kiểm soát cân nặng hoặc áp dụng chế độ ăn giảm cân.

Kiểm soát đường huyết

Rau cải bó xôi có thành phần là axit folic. Chất này có cơ chế giống như chất chống ôxy hóa, từ đó hạn chế nguy cơ tăng lượng đường huyết đồng thời tăng độ nhạy insulin. Do vậy, rau cải bó xôi có thể góp phần ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiểu đường.

Cải bó xôi ăn bao nhiêu là đủ?

Cải bó xôi là một thực phẩm bổ dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, hãy nhớ ăn lượng vừa phải và kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Bạn chỉ nên ăn cải bó xôi với lượng vừa phải, khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 100g. Đồng thời, kết hợp cải bó xôi với nhiều loại rau củ quả khác để có chế độ ăn uống cân bằng.

Một số lưu ý khi sử dụng cải bó xôi

- Không nên thái cải bó xôi trước khi rửa: Việc thái rau trước khi rửa sẽ khiến các chất dinh dưỡng bị mất đi trong quá trình rửa rau. Do đó, nên rửa rau thật sạch rồi mới tiến hành thái.

- Không nên luộc cải bó xôi quá chín: Nhiều người cho rằng nên luộc cải bó xôi thật chín để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên điều này sẽ làm cho hàm lượng dinh dưỡng của rau bị mất đi. Vì vậy, chỉ nên luộc rau từ 2 đến 3 phút để rau giữ được màu xanh cũng như các chất dinh dưỡng.

- Không nên ăn cải bó xôi quá nhiều: Mặc dù cải bó xôi có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng không phải ăn quá nhiều sẽ tốt. Chỉ nên ăn một lượng vừa đủ, khoảng 100 - 200gr/tuần để cơ thể có đủ thời gian hấp thụ và không phải chịu tác dụng ngược như tiêu chảy do thừa chất xơ, không thể chuyển hoá chất sắt, bị cản trở khả năng hấp thụ canxi,...