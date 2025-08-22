Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua
GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!
Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biếtSống khỏe - 39 phút trước
GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.
Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùaBệnh thường gặp - 1 giờ trước
Trong y học cổ truyền, giao mùa được coi là thời điểm 'tà khí' dễ xâm nhập. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, an toàn, có thể phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả.
Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tậtBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.
Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6Bệnh thường gặp - 3 giờ trước
Mặc dù khi bắt đầu một thói quen mới có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng với quy tắc 6- 6- 6 đơn giản và dễ tiếp cận sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đi bộ mỗi ngày.
6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻBệnh thường gặp - 15 giờ trước
GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.
Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt NamY tế - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.
Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc nàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ nhận định đây là trường hợp đột quỵ não đến sớm còn trong cửa sổ thời gian vàng, có cơ hội được điều trị thuốc tiêu huyết khối...
Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừaBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Đột quỵ là “kẻ giết người thầm lặng” khiến hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Bác sĩ cảnh báo: Chỉ một phút chủ quan, não bộ có thể bị tổn thương vĩnh viễn.
Người đàn ông 61 tuổi ở Hưng Yên bị sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não sau khi chế biến thịt lợn sốngBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì viêm màng não do liên cầu lợn cho biết trước đó có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm.
Ăn bơ đúng cách vừa đẹp dáng vừa khoẻ tim, còn ngừa cả loãng xươngSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là loại quả hot trend mùa hè, bơ còn chứa loạt dưỡng chất giúp tim mạch khỏe mạnh, xương chắc và tiêu hóa cực “mượt”.
Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanhBệnh thường gặp
GĐXH - Giao mùa, cơ thể dễ mệt mỏi và bệnh vặt. Chỉ cần bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất này, sức đề kháng của bạn sẽ được ‘nâng cấp’ ngay lập tức.