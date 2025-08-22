Mới nhất
Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Thứ sáu, 11:43 22/08/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Gan “kêu cứu” mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua - Ảnh 1.

Hãy đi khám sức khỏe định kỳ và lắng nghe cơ thể để bảo vệ lá gan, bảo vệ sự sống.

Gan “kêu cứu” mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua- Ảnh 2.6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.

Gan “kêu cứu” mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua- Ảnh 3.Gan khoẻ, thọ lâu: 4 loại 'thần dược' ngay trong bếp, ai cũng nên biết

GĐXH - Gan được ví như “bộ lọc” sống của cơ thể. Chỉ cần bổ sung 4 loại thực phẩm quen thuộc này, bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả bảo vệ gan và kéo dài tuổi thọ.

Gan “kêu cứu” mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua- Ảnh 4.Bất ngờ loại rau được mệnh danh là 'vua thải độc gan', bán đầy ở chợ Việt, giá rẻ như cho

GĐXH - Trong vô số các loại thực phẩm, loại rau này đã được khoa học công nhận với khả năng làm sạch và bảo vệ gan một cách vượt trội.

Bảo An
Tin liên quan

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Ăn bơ đúng cách vừa đẹp dáng vừa khoẻ tim, còn ngừa cả loãng xương

Ăn bơ đúng cách vừa đẹp dáng vừa khoẻ tim, còn ngừa cả loãng xương

4 nhóm thực phẩm 'vàng' giúp đánh bay nguy cơ đột quỵ – ăn ngay kẻo muộn!

4 nhóm thực phẩm 'vàng' giúp đánh bay nguy cơ đột quỵ – ăn ngay kẻo muộn!

Gan khoẻ, thọ lâu: 4 loại 'thần dược' ngay trong bếp, ai cũng nên biết

Gan khoẻ, thọ lâu: 4 loại 'thần dược' ngay trong bếp, ai cũng nên biết

Cùng chuyên mục

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Sống khỏe - 39 phút trước

GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Trong y học cổ truyền, giao mùa được coi là thời điểm 'tà khí' dễ xâm nhập. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, an toàn, có thể phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả.

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Mặc dù khi bắt đầu một thói quen mới có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng với quy tắc 6- 6- 6 đơn giản và dễ tiếp cận sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đi bộ mỗi ngày.

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.

Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc này

Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc này

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ nhận định đây là trường hợp đột quỵ não đến sớm còn trong cửa sổ thời gian vàng, có cơ hội được điều trị thuốc tiêu huyết khối...

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ là “kẻ giết người thầm lặng” khiến hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Bác sĩ cảnh báo: Chỉ một phút chủ quan, não bộ có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Người đàn ông 61 tuổi ở Hưng Yên bị sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não sau khi chế biến thịt lợn sống

Người đàn ông 61 tuổi ở Hưng Yên bị sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não sau khi chế biến thịt lợn sống

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì viêm màng não do liên cầu lợn cho biết trước đó có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm.

Ăn bơ đúng cách vừa đẹp dáng vừa khoẻ tim, còn ngừa cả loãng xương

Ăn bơ đúng cách vừa đẹp dáng vừa khoẻ tim, còn ngừa cả loãng xương

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là loại quả hot trend mùa hè, bơ còn chứa loạt dưỡng chất giúp tim mạch khỏe mạnh, xương chắc và tiêu hóa cực “mượt”.

Xem nhiều

Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanh

Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanh

Bệnh thường gặp

GĐXH - Giao mùa, cơ thể dễ mệt mỏi và bệnh vặt. Chỉ cần bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất này, sức đề kháng của bạn sẽ được ‘nâng cấp’ ngay lập tức.

Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quả

Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quả

Bệnh thường gặp
Nhật Bản công bố 5 thực phẩm nên ăn hằng ngày: Trứng chỉ đứng thứ 5, “vua dinh dưỡng” gọi tên món này

Nhật Bản công bố 5 thực phẩm nên ăn hằng ngày: Trứng chỉ đứng thứ 5, “vua dinh dưỡng” gọi tên món này

Sống khỏe
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế
Nhịp tim có liên quan đến tuổi thọ không? Ai sống lâu hơn: Người có nhịp tim 60 hay người có nhịp tim 80?

Nhịp tim có liên quan đến tuổi thọ không? Ai sống lâu hơn: Người có nhịp tim 60 hay người có nhịp tim 80?

Bệnh thường gặp

Tòa soạn Quảng cáo
Top