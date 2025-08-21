Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam
GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.
Hôm nay (21/8), Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho 775 bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y khoa và dược sỹ.
Hiện nay, Học viện đang đào tạo với quy mô hơn 6.425 sinh viên, học viên ngành y và dược sỹ trình độ đại học, sau đại học. Trong đó: 3.706 sinh viên chuyên ngành YHCT, 1.598 sinh viên y khoa, 1.109 sinh viên ngành dược.
Năm nay, đã có 775 sinh viên tốt nghiệp đại học ngành y và dược. Trong đó có 404 sinh viên y học cổ truyền, 194 sinh viên ngành y khoa và 177 sinh viên ngành dược học.
Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam chia sẻ: "Trách nhiệm xã hội của bác sỹ rất nặng nề. Sẽ có nhiều những thử thách mới, khắc nghiệt hơn, khó khăn hơn, mà vũ khí của các em, không gì khác chính là kiến thức của bản thân mình, trái tim của người thầy thuốc".
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cho biết, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, là trường Đại học về lĩnh vực y học cổ truyền đầu tiên và hàng đầu ở Việt Nam.
Học viện đã và đang trở thành địa chỉ uy tín trong đào tạo chất lượng cao, kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền dân tộc. Đồng thời tiếp thu có chọn lọc thành tựu của y học hiện đại.
Học viện đã đào tạo hàng ngàn bác sỹ, dược sỹ và các chuyên gia trong lĩnh vực y, dược học cổ truyền, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
