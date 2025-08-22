Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường - một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.
Ngày 22/8, thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp gặp biến chứng nặng do không tuân thủ điều trị đái tháo đường.
Theo đó, bệnh nhân nam 30 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường type 1 từ 6 năm trước. Tuy nhiên, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, đã không tái khám định kỳ trong một năm qua và tự ý điều chỉnh liều insulin tại nhà.
Khoảng một tháng trở lại đây, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện mắt mờ tăng dần, sút cân nhanh và đường huyết luôn ở mức rất cao. Khi đi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường – một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, biến chứng võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường xảy ra khi lượng đường trong máu tăng cao kéo dài, làm tổn thương mạch máu nhỏ ở võng mạc. Đây là biến chứng không thể phục hồi: một khi võng mạc đã bị tổn thương, thị lực sẽ suy giảm vĩnh viễn, thậm chí mù lòa.
Đáng lưu ý, bệnh võng mạc đái tháo đường thường diễn biến âm thầm, người bệnh chỉ phát hiện khi đã có dấu hiệu mờ mắt rõ rệt, lúc đó việc điều trị trở nên khó khăn và ít hiệu quả.
Trường hợp này là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người bệnh đái tháo đường, đặc biệt là người trẻ tuổi. Việc không tuân thủ điều trị, bỏ tái khám và tự ý dùng thuốc sẽ đẩy người bệnh vào nguy cơ mất thị lực, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến chứng nặng nề khác.
"Đái tháo đường là bệnh mạn tính nhưng có thể sống khỏe mạnh nếu được kiểm soát tốt. Ngược lại, chỉ một thời gian lơ là, người bệnh có thể phải trả giá bằng ánh sáng đôi mắt hoặc tính mạng của mình", các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhấn mạnh.
Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường cần khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ; tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều.
Bên cạnh đó, thực hiện chế độ ăn uống – luyện tập hợp lý và kiểm soát đường huyết chặt chẽ. Đồng thời, khám mắt định kỳ để phát hiện sớm biến chứng võng mạc.
