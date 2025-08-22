Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Thứ sáu, 16:59 22/08/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường - một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.

Ngày 22/8, thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp gặp biến chứng nặng do không tuân thủ điều trị đái tháo đường. 

Theo đó, bệnh nhân nam 30 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường type 1 từ 6 năm trước. Tuy nhiên, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, đã không tái khám định kỳ trong một năm qua và tự ý điều chỉnh liều insulin tại nhà. 

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khoảng một tháng trở lại đây, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện mắt mờ tăng dần, sút cân nhanh và đường huyết luôn ở mức rất cao. Khi đi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường – một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, biến chứng võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường xảy ra khi lượng đường trong máu tăng cao kéo dài, làm tổn thương mạch máu nhỏ ở võng mạc. Đây là biến chứng không thể phục hồi: một khi võng mạc đã bị tổn thương, thị lực sẽ suy giảm vĩnh viễn, thậm chí mù lòa.

Đáng lưu ý, bệnh võng mạc đái tháo đường thường diễn biến âm thầm, người bệnh chỉ phát hiện khi đã có dấu hiệu mờ mắt rõ rệt, lúc đó việc điều trị trở nên khó khăn và ít hiệu quả.

Trường hợp này là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người bệnh đái tháo đường, đặc biệt là người trẻ tuổi. Việc không tuân thủ điều trị, bỏ tái khám và tự ý dùng thuốc sẽ đẩy người bệnh vào nguy cơ mất thị lực, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến chứng nặng nề khác.

"Đái tháo đường là bệnh mạn tính nhưng có thể sống khỏe mạnh nếu được kiểm soát tốt. Ngược lại, chỉ một thời gian lơ là, người bệnh có thể phải trả giá bằng ánh sáng đôi mắt hoặc tính mạng của mình", các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhấn mạnh. 

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường cần khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ; tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều.

Bên cạnh đó, thực hiện chế độ ăn uống – luyện tập hợp lý và kiểm soát đường huyết chặt chẽ. Đồng thời, khám mắt định kỳ để phát hiện sớm biến chứng võng mạc.

Kinh ngạc: Người phụ nữ ở Hà Nội ăn cơm với đường, uống 3 ly nước mía mỗi ngày để... điều trị đái tháo đườngKinh ngạc: Người phụ nữ ở Hà Nội ăn cơm với đường, uống 3 ly nước mía mỗi ngày để... điều trị đái tháo đường

GĐXH - Sau khi tin lời thầy lang điều trị đái tháo đường bằng cách ăn cơm với đường và uống nước mía mỗi ngày, bệnh nhân phải nhập viện khẩn cấp do đường máu tăng cao.

Không biết bị đái tháo đường, người đàn ông nhập viện với biến chứng nặngKhông biết bị đái tháo đường, người đàn ông nhập viện với biến chứng nặng

GĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết bệnh nhân đã tăng từ rất lâu trước đó mà không được phát hiện và đang có dấu hiệu tổn thương chức năng thận.


N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Gan khoẻ, thọ lâu: 4 loại 'thần dược' ngay trong bếp, ai cũng nên biết

Gan khoẻ, thọ lâu: 4 loại 'thần dược' ngay trong bếp, ai cũng nên biết

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Bì lợn: Món ăn dân dã mang lại lợi ích ‘xịn sò’ cho da, xương khớp và sức khỏe

Bì lợn: Món ăn dân dã mang lại lợi ích ‘xịn sò’ cho da, xương khớp và sức khỏe

Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấy

Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấy

Cùng chuyên mục

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Trong y học cổ truyền, giao mùa được coi là thời điểm 'tà khí' dễ xâm nhập. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, an toàn, có thể phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả.

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Mặc dù khi bắt đầu một thói quen mới có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng với quy tắc 6- 6- 6 đơn giản và dễ tiếp cận sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đi bộ mỗi ngày.

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.

Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc này

Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ nhận định đây là trường hợp đột quỵ não đến sớm còn trong cửa sổ thời gian vàng, có cơ hội được điều trị thuốc tiêu huyết khối...

Xem nhiều

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Sống khỏe

GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quả

Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quả

Bệnh thường gặp
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế
Nhịp tim có liên quan đến tuổi thọ không? Ai sống lâu hơn: Người có nhịp tim 60 hay người có nhịp tim 80?

Nhịp tim có liên quan đến tuổi thọ không? Ai sống lâu hơn: Người có nhịp tim 60 hay người có nhịp tim 80?

Bệnh thường gặp
Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top